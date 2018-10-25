Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Азамата Жаманкулова министром культуры, информации и туризма. Ранее парламент одобрил его кандидатуру. Пост министра культуры был вакантным после смерти прежнего главы ведомства Султана Жумагулова.
Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Азамата Жаманкулова — за него проголосовали 105 депутатов.
Место министра культуры было вакантно с 8 октября, когда прежний глава ведомства Султан Жумагулов умер от онкологического заболевания. Теперь министерство возглавит Азамат Жаманкулов — 32-летний чиновник с 2015 года занимал должность заместителя министра и возглавлял департамент туризма.
«Я работаю в этом министерства уже три года и знаю его проблемы и возможности», – говорил Жаманкулов в интервью «Азаттыку», когда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев предложил его кандидатуру на должность министра.
Жаманкулов уже третий глава министерства культуры за последние два года. Его предшественник Султан Жумагулов руководил ведомством почти год — он стал министром 1 ноября 2017 года и умер 8 октября 2018 года.
До него главой министерства был Туголбай Казаков — он подал в отставку 28 октября 2017 года после скандала, связанного с пропажей экспонатов исторического музея и захоронения ценной для историков мумии. Казаков был одним из инициаторов захоронения — он считал,что так проявляет уважение к покойнику.
Завод и Игры кочевников
Жаманкулов выпускник Международного университета Кыргызстана и университета «Манас» по специальностям «финансы» и «менеджмент», изучал бизнес в Японском центре человеческого развития. С 2011 по 2013 год был исполнительным директором компании «Риэлт Партнер», год работал специалистом по привлечению инвестиций на заводе «Кристалл», добывавшем кремний в Таш-Кумыре.
В 2014 году Жаманкулов занял должность заместителя руководителя Секретариата по проведению Всемирных игр кочевников, а после игр молодой чиновник стал исполнительным директором Ассоциации курортов Кыргызстана.
В 2015 году он стал заместителем министра культуры и главой департамента туризма при министерстве. Жаманкулов по прежнему занимает должности вице-президента Общественного фонда «Всемирные Этно Игры» и руководителя Секретариата ВИК.