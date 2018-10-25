До него главой министерства был Туголбай Казаков — он подал в отставку 28 октября 2017 года после скандала, связанного с пропажей экспонатов исторического музея и захоронения ценной для историков мумии. Казаков был одним из инициаторов захоронения — он считал,что так проявляет уважение к покойнику.