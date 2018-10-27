Мэрия Бишкека немного обезопасила перекресток улиц Орозбекова и Баялинова на севере столицы, где после открытия нового моста регулярно происходили аварии. Жители района подавали жалобы в мэрию и просили установить светофор, а Kloop.kg посвятил этой ситуации репортаж.

Мэрия бишкека установила на перекрестке улиц Орозбекова и Баялинова яркий «лежачий полицейский» и защитные бетонные конструкции.

По информации Свердловской районной администрации, искусственная неровность и бетонные ФСК — это временное решение до установки на перекрестке светофора.

Ранее муниципалитет обещал его поставить в этом году, но не установил конкретного времени.

40 аварий за два месяца

Перекресток улиц Орозбекова и Баялинова расположен на севере Бишкека, вдали от центра. В этом районе превалируют жилые дома. много детских учреждений — детских садов и школ. Через перекресток все время проходят дети.

В начале августа на улице Орозбекова открыли мост через Большой Чуйский канал — через этот мост можно проехать к рынку «Дордой», поэтому автомобильное движение на улице значительно увеличилось.

После открытия моста на перекрестке регулярно происходят аварии — за два месяца больше 40. Половина знаков, установленных на перекрестке, были снесены автомобилями, а одна из машин врезалась в дом местной жительницы.

Жители написали несколько петиций в мэрию Бишкека, ГУОБДД и в Управление капитального строительства с просьбой срочно установить здесь светофор и «лежачих полицейских» и ограничить скорость автомобилей.

Вице-мэр по вопросам транспорта Максим Ситников пообещал поставить на перекрестке светофор.

По мнению специалиста по городскому планированию Атая Самыйбека, для того, чтобы сделать эти улицы безопасными, кроме светофора понадобиться дополнительное освещение, промежуточные стоп-линии, приподнятые пешеходные переходы и островки безопасности, а также ограничение скорости автомобилей.

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