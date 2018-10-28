Алмазбек Атамбаев вернулся в Кыргызстан из поездки в Россию. Политик покинул Кыргызстан неделей ранее, сразу после ареста своего соратника Икрама Илмиянова. Тогда звучали версии, что он бежал из Кыргызстана.

О возвращении делегации СДПК из поездки в Москву сообщила представительница социал-демократов Кундуз Жолдубаева.

Партия должна была принять участие в Х Генеральной ассамблее Международной конференции азиатских политических партий в Москву. Одним из делегатов был лидер СДПК Алмазбек Атамбаев.

«Привет всем, кто нас ждал, кто сомневался, кто не ждал! Делегация СДПК в полном составе благополучно вернулась на родину! Можете спать спокойно. Хотя некоторым, уверена, будет не до сна. Уж больно кто-то хотел выдать желаемое за действительное», — написала Кундуз Жолдубаева на своей странице в фейсбуке.

Отъезд Атамбаева

О том, что делегация СДПК уехала на ассамблею политических партий в Москву, стало известно 22 октября. В России лидер социал-демократов Алмазбек Атамбаев также должен был посетить похороны одного из своих родственников.

Отъезд политика совпал с арестом его бывшего водителя и советника Икрама Илмиянова, которого обвиняют в даче взятки, коррупции и мошенничестве. Илмиянова задержали в Москве и вернули в Кыргызстан, до конца ноября он будет находится в СИЗО ГКНБ.

Противники Атамбаева считали, что бывший президент бежал из Кыргызстана. В их числе экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев, как раз летевший с Атамбаевым одним рейсом (и успевший сделать селфи в самолете со своим политическим оппонентом).

«По всей видимости после ареста шопура он решил бежать», — написал Тюлеев в своем твиттере. Под «шопуром» подразумевался бывший водитель «шофер» Атамбаева Икрам Илмиянов.

Уже тогда представительница СДПК Кундуз Жолдубаева опровергла все подозрения, заявив, что Атамбаев вернется в Кыргызстан 28 октября.

«Оснований для дискуссий на тему «вернется-не вернется» нет. Потому что Алмазбек Атамбаев уже заявлял, что никогда не станет сбегать из Кыргызстана. И для выезда из страны нет никаких причин и оснований», — говорила она.

Неприкосновенность экс-президента

После прихода к власти президента Сооронбая Жээнбекова, которого во время предвыборной гонки называли преемником Атамбаева, соратники экс-президента были лишены должностей или на них были заведены уголовные дела.

Среди влиятельных чиновников, против которых возбуждены уголовные дела, бывший премьер Сапар Исаков и два экс-мэра Бишкека Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов.

В конце октября общественный деятель Эдиль Байсалов призвал правоохранительные органы возбудить уголовное дело против экс-президента Алмазбека Атамбаева. По его словам, Атамбаев предоставил недостоверную информацию о продаже своего бизнеса в Турции.

Байсалов утверждает, что нужно проверить законность имущества Атамбаева. Но бывший глава государства обладает неприкосновенностью.

Тем не менее, его могут лишить неприкосновенности. В начале октября Конституционная палата признала ее неконституционной и поручила правительству разработать механизм лишения неприкосновенности. Для этого нужно будет внести поправки в законы Кыргызстана.

Даже если парламент одобрит поправки, по идее Атамбаева не смогут осудить за то, что он делал до принятия закона.

Только два бывших президента Кыргызстана обладают неприкосновенностью — это Роза Отунбаева и Алмазбек Атамбаев. Неприкосновенность Курманбека Бакиева отменило Временное правительство, тогда же ее лишился и первый президент Кыргызстана Аскар Акаев.