Икрама Илмиянова обвиняют по семи статьям уголовного кодекса — дело было возбуждено еще в конце сентября, хотя в начале октября генпрокуратура отрицала его существование. До конца следствия (и ноября) Илмияов будет находиться в СИЗО ГКНБ.

В уголовном деле Икрама Илмиянова упоминаются как минимум семь статей уголовного кодекса — «Мошенничество», «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций», «Злоупотребление должностным положением», «Получение взятки», «Посредничество во взяточничестве», «Дача взятки» и «Служебный подлог».

Илмиянов в Первомайском суде

Хотя в начале октября генпрокуратура отрицала возбуждение уголовного дела против Икрама Илмиянова, оно было возбуждено 28 сентября.

Тогда Илмиянова не было в Кыргызстане — он покинул страну в июне, а спустя месяц отказался от должности главы федерации кок-бору.

Илмиянова объявили в розыск 19 октября, после суда, на котором заочно постановили задержать бывшего советника экс-президента и поместить его в СИЗО ГКНБ. Ведомство не сообщало журналистам причину, по которой разыскивало кыргызского политика, но СМИ считали, что против Илмиянова возбуждено дело из-за полученной им взятки в размере $150 тысяч.

Илмиянов в наручниках в аэропорту

Уже 20 октября Илмиянова вернули в Кыргызстан. Сообщалось, что его задержали в Москве сотрудники ФСБ, которые и передали его кыргызским властям.

Общественный деятель Эдиль Байсалов утверждает, что Илмиянова задержали при попытке бегства в Нью-Йорк. В качестве доказательства Байсалов опубликовал посадочные талоны с именем и фамилией Илмиянова.

Фото: Эдиль Байсалов

СДПК, лидером которой является экс-президент Атамбаев, назвала задержание его соратника «шоу», а следствие — «политически мотивированным». Сам Атамбаев вскоре после задержания Илмиянова улетел в Россию — на похороны родственника.

От водителя к советнику

Карьерный путь Икрамжана Илмиянова начался на предприятии «Кыргызавтомаш», где он работал водителем. Владельцем предприятия был бизнесмен Алмазбек Атамбаев.

Вплоть до 2009 года Илмиянов был личным водителем Атамбаева, а после революции 2010 года стал его помощником. Когда в 2011 году Атамбаев стал президентом, Илмиянов занял должность заместителя главы аппарата президента и работал там до 2015 года, пока его не обвинили в рейдерском захвате издания «Вечерний Бишкек».

Икрам Илмиянов был вынужден подать в отставку, тем не менее скандал не помешал ему еще год быть советником президента, а в 2017 году претендовать на должность депутата СДПК, что вызвало негативную реакцию в обществе. Он отказался от мандата и вскоре возглавил Федерацию по кок-бору.