Бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев оказался в одном самолете с экс-президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, который летел в Россию на похороны родственника и Х Генеральную ассамблею Международной конференции азиатских политических партий. Тюлеев раскритиковал бывшего главу государства, предположив, что тот решил бежать после ареста своего соратника Икрама Илмиянова.

Спустя примерно четыре часа Тюлеев выложил селфи с Атамбаевым — оба политика улыбались.

Фото вызвало неоднозначные комментарии, поэтому бывший градоначальник объяснил, зачем сделал селфи, и рассказал, о чем говорил с экс-президентом.

При правлении Атамбаева Тюлеев был осужден на 11 лет за коррупцию, но вышел по амнистии, выплатив государству 60 млн сомов. Имущество Тюлеева в виде торгового центра «Караван» и бизнес-центра «Сапатком» было конфисковано по решению суда.

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