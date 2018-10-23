Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев открыл инсталляцию «Открытое правительство» — она посвящена присоединению Кыргызстана к одноименной программе. Инсталляция была профинансирована фондом «Сорос», который выделил на ее создание 194 000 сомов.

Созданием инсталляции занимался «Альянс прогрессивных гражданских инициатив», который получил на это грант от фонда «Сорос». По словам представителя фонда, в бюджете организации для инсталляции «Открытое правительство» предусматривалась сумма в 2800 долларов — это чуть больше 194 000 сомов.

«Я не помню точно, сколько они израсходовали, но в бюджете было 2800 долларов», — сказали в фонде «Сорос» журналисту «Клоопа».

Авторы инсталляции — архитектурное бюро Tsarik & Co. «Открытое правительство» представляет собой ряд стеклянных блоков, которые можно передвигать в разные стороны.

Фото: Пресс-служба правительства

Инсталляцию поставили в аппарате правительства, посвящена она присоединению Кыргызстана к программе «Открытое правительство» — утром 23 октября ее открыл премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

«Похоже на витрину»

Первое фото инсталляции опубликовали в соцсетях еще до открытия — пользователи посчитали, что «Открытое правительство» похоже на торговое оборудование и витрину магазина косметики, и раскритиковали техническое описание проекта за ошибки.

извините, но по мне, это витрины магазина косметики а не Открытое Правительство — Алина (@mackenova) 23 октября 2018 г.

«Извините, но по мне это витрины магазина косметики, а не Открытое Правительство».

«Арт-инсталляция “Торговое оборудование”».

«У авторов “опредленные” проблемы с грамматикой, потому что “проект представляет собой инсталляцию, состоящИХ из подвижных блокОХ” (блох, ага!), а для того, чтобы добиться “опреДЛенного результата, следует запустИЬ” что-то там… Предлагаю, запустить авторам мозги».