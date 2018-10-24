Новым главой «Мегакома» стал депутат от партии «Республика-Ата-Журт» Акылбек Жамангулов — тот самый, что в июне этого года возмущался большой зарплатой руководства сотового оператора. Рассказываем, кто такой Жамангулов и чем известен.

Еще в июне кандидатуру Жамангулова выдвигали на пост главы Государственного комитета по промышленности, энергетики и недропользованию, но так и не утвердили, а в октябре назначили генеральным директором сотового оператора «Мегаком».

Акылбек Жамангулов самый молодой глава «Мегакома» — 24 октября ему исполнилось 30 лет. При этом уже три года Жамангулов занимается политикой — депутатом парламента от партии «Республика — Ата-Журт» он стал в 2015 году.

До 2015 года Жамангулов занимал разные руководящие должности в нескольких заводах — был исполнительным директором в Кеминском цементном заводе ZETH Cement, заместителем гендиректора в «Шанфэн ЗЭТ Цемент» и возглавлял золоторудную компанию Gold King Plus (по информации издания 24.kg он по-прежнему руководит ею).

Руководящие должности в компаниях политик занимает уже 10 лет — в 2008 году он был исполнительным директором в ОсОО «Тар-Суу», потом занимал ряд высоких должностей в «Кыргызской агропродовольственной корпорации» и три года был членом правления аэропорта «Манас».

Сообщается, что работать Жамангулов начал в 15 лет, когда устроился специалистом в Балыкчинский ликеро-водочный завод.