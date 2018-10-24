Новым главой «Мегакома» стал депутат от партии «Республика-Ата-Журт» Акылбек Жамангулов — тот самый, что в июне этого года возмущался большой зарплатой руководства сотового оператора. Рассказываем, кто такой Жамангулов и чем известен.
Еще в июне кандидатуру Жамангулова выдвигали на пост главы Государственного комитета по промышленности, энергетики и недропользованию, но так и не утвердили, а в октябре назначили генеральным директором сотового оператора «Мегаком».
Акылбек Жамангулов самый молодой глава «Мегакома» — 24 октября ему исполнилось 30 лет. При этом уже три года Жамангулов занимается политикой — депутатом парламента от партии «Республика — Ата-Журт» он стал в 2015 году.
До 2015 года Жамангулов занимал разные руководящие должности в нескольких заводах — был исполнительным директором в Кеминском цементном заводе ZETH Cement, заместителем гендиректора в «Шанфэн ЗЭТ Цемент» и возглавлял золоторудную компанию Gold King Plus (по информации издания 24.kg он по-прежнему руководит ею).
Руководящие должности в компаниях политик занимает уже 10 лет — в 2008 году он был исполнительным директором в ОсОО «Тар-Суу», потом занимал ряд высоких должностей в «Кыргызской агропродовольственной корпорации» и три года был членом правления аэропорта «Манас».
Сообщается, что работать Жамангулов начал в 15 лет, когда устроился специалистом в Балыкчинский ликеро-водочный завод.
Жамангулов и «Мегаком»
В июне 2018 года Жамангулов возмутился в парламенте большой зарплатой руководства «Мегакома».
«Средняя зарплата в “Мегакоме”, где работает 1500 человек, составляет около 66 тысяч сомов. Топ-менеджеров 10 человек, фонд заработной платы которых составляет 10%. Руководители получают до 20 тысяч долларов. На основании каких показателей у них такие зарплаты?» — спросил Жамангулов. Тогда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев обещал решить вопрос.
До того Жамангулов утверждал, что глава компании зарабатывает 300 тысяч сомов, а с бонусами сумма возрастает до 700 000 сомов, однако «Мегаком» опровергнул заявление депутата. Сотовый оператор настаивал на том, что зарплата директора компании в 2,5 раза меньше названной Жамангуловым суммы (в 2,5 раза меньше 700 000 сомов — это сумма в 280 000 сомов).
Чем еще известен Акылбек Жамангулов?
Одно из последних предложений депутата Акылбека Жамангулова — ввести пятилетний мораторий на проведение крупных мероприятий за счет государства. Тогда политик рассказал, что за счет государства за один год проводится в среднем 105 празднеств, на каждое из которых тратится сумма в два миллиона сомов.
Он предложил тратить те же ресурсы, но не на юбилеи населенных пунктов, а на развитие их инфраструктуры.
В июле 2018 года депутат поднял в парламенте вопрос о незаконной выдаче в аренду 84 гектаров земли на юге Бишкека, а в марте заявил, что камеры в новом блоке ТЭЦ Бишкека стоят 14,5 тысяч долларов — правда компания «Электрические станции» с ним не согласилась.
В марте 2017 года Жамангулов вместе с депутатами Алтынай Омурбековой и Дастаном Бекешевым инициировали законопроект «о блогерах», вызвавший резонанс в обществе и в итоге не принятый. Их версия законопроекта почти полностью копировала аналогичный российский закон, благодаря которому людей судят за посты в соцсетях.