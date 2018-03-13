Депутат заявил, что камеры в новом блоке ТЭЦ стоят 14,5 тысяч долларов — «Электрические станции» это опровергли

Депутат Акылбек Жамангулов заявил, что в новом блоке ТЭЦ установили 128 камер, каждая из которых стоила 14,5 тысяч долларов. Однако в компании «Электрические станции» сведения депутата опровергли и заявили, что стоимость одной камеры составила 300 долларов.

На заседании депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ Жамангулов обратился к представителям ТЭЦ.

Жамангулов спросил, почему камеры закупили по цене в 14,5 тысяч долларов и «в чем логика» такой закупки.

Связаться с самим депутатом на момент публикации материала не удалось.

Однако 13 марта пресс-служба «Электрических станций» опровергла сведения депутата и пояснила, что для нового блока ТЭЦ действительно закупили 128 камер, однако цена за одну камеру составила 300 долларов.

«В представленном ценовом перечне компании ТВЕА стоимость видеокамер в количестве 128 штук составляет 38 400 долларов», — говорится в сообщении.

Общая сумма на установку системы видеонаблюдения на ТЭЦ составила 1 млн 738 тысяч долларов.

Директор по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов 13 марта объяснил цену установки видеонаблюдения тем, что она соответствует «мировым стандартам».

«Из-за загрязненности установлены высокоскоростные камеры. На котлах установлены камеры, которые показывают процесс горения, жаропрочностью до 1000 градусов», — цитирует Бримкулова 24.kg

31 января депутаты создали парламентскую комиссию для изучения затрат на модернизацию бишкекской ТЭЦ, которая обошлась в 386 млн долларов. Эти деньги в качестве кредита выдал Китай, а Кыргызстан должен вернуть их в течение 20 лет.

Авария произошла 26 января и привела к значительному понижению температуры в квартирах горожан. Почти сразу после аварии начались перебои с электричеством и подачей горячей воды.

Поломка совпала с пришедшими в Бишкек аномальными холодами — днём температура воздуха опускалась до -10 градусов, а ночью опускалась ниже -25. Подачу теплоснабжения частично удалось восстановить 2 февраля.

Правительство пообещало принять «жесткие меры» к виновным — ГКНБ уже арестовал экс-заместителя гендиректора компании «Электрических станций» Бердибека Боркоева и технического директора Алмаза Жусупбекова.

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