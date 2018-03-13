ЦИК предложил проверять персональные данные кандидатов

Центризбирком предложил ввести обязательное требование, по которому кандидаты в депутаты будут давать согласие на сбор и обработку своих персональных данных. ЦИК также хочет ввести уголовное наказание для кандидатов за сокрытие наличия гражданства другой страны.

В ЦИК журналисту Kloop.kg сообщили, что комиссия предложила ввести изменения в форму подачи сведений о кандидатах в депутаты. В новой редакции формы появятся разделы, где кандидат должен указать отсутствие гражданства другой страны, а также информацию о его судимости.

«Кандидаты в депутаты будут нести личную ответственность за информацию, которую они предоставят Центризбиркому», — сообщили в ЦИК.

Если инициативу Центризбиркома примут, то кандидаты в депутаты будут также давать свое согласие на сбор и обработку персональных данных. Таким образом ЦИК будет проверять достоверность информации, которую они получили от претендентов на депутатский мандат.

В конце февраля ЦИК предложил ввести уголовное наказание за умышленное сокрытие второго гражданства. В комиссии считают, что такие меры позволят отсечь недобросовестных кандидатов в депутаты.

Эти меры в Центризбиркоме разработали после того, как в Казахстане в ночь с 15 на 16 февраля задержали кыргызского депутата Дамирбека Асылбека уулу.

Позже казахские власти уведомили кыргызских коллег о том, что у задержанного депутата есть гражданство Казахстана.

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