Дата запуска «Умного города» пока неизвестна — правительство обещало камеры на дорогах в январе

Правительство Кыргызстана пока не может назвать дату запуска проекта «Умный город», связанного с установкой камер на дорогах ключевых городов. Ранее власти заявили, что запуск переносится на неопределенный срок, хотя он должен был состояться еще в январе.

Пресс-секретарь премьер-министра Урмат Кабылова сказала журналисту Kloop.kg, что ответа по точной дате запуска проекта пока нет. «Я не могу по этому поводу ничего сказать, но обещаем в скором времени дать ответ», — сказала она.

Представитель Государственной регистрационной службы (ГРС) Мелис Эржигитов также сказал, что «ничего не может сказать» и перенаправил вопрос в правительство. «Если правительство не знает, что мы можем сказать?» — сказал он.

В пиар-отделе компании «Хуавэй» сказали журналисту Kloop.kg, что камеры проходят тесты в Узбекистане, и дата их установки в Кыргызстане пока неизвестна.

Занимавший в январе пост председателя ГРС Дастан Догоев заявил, что дата установки камер переносится на неопределенный период из-за того, что компания «Хуавей» еще не доставила камеры в Кыргызстан.

Установкой камер занимается китайская компания «Хуавэй» — 11 января правительство Кыргызстана заключило с ней контракт. Инвестиции в проект составят 60 млн долларов. Деньги, потраченные на установку камер, правительство планирует выплачивать инвесторам за счет штрафов.

Срок реализации проекта «Умный город» рассчитан на полтора года, после его завершения камерами будет управлять государственное предприятие «Инфоком» при ГРС.

Инвестиционное соглашение заключили на фоне разбирательств со стороны финансовой полиции в отношении «Хуавэя», которое началось в 2015 году — по информации следствия, бишкекский филиал китайской компании превысил стоимость строительства волоконно-оптических линий связи из Иркештама в Ош.

Тогда финансовая полиция арестовала все расчетные счета и имущество бишкекского офиса «Хуавэя». Руководству компании в Кыргызстане заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас статус этого разбирательства неизвестен, а правительство не видит в нем препятствий для сотрудничества.

В Бишкеке камеры на дорогах обещают установить с 2011 года. Камеры должны были поставить в рамках проекта «Умный город». Однако с тех пор были поставлены только несколько камер на перекрестках пригорода столицы.

Правительство провело два тендера — первый конкурс прошел с нарушениями, а из-за второго тендера власти до сих пор судятся с выигравшей компанией «Стилсофт Бишкек». Проект оценивался в 60 млн долларов.

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