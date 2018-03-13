СМИ:Сатыбалдиев и Илмиянов хотят судиться с журналистами из-за статьи о связях с «Ихласом»

Бывший советник экс-президента Атамбаева Икрамжан Илмиянов и экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев намерены подать в суд на журналистов за статью об их возможной связи с строительной компанией «Ихлас».

Икрамжан Илмиянов сообщил «Азаттыку», что «не имеет никакого отношения» к компании «Ихлас» и намерен подать на несколько СМИ, которые его с этим связали.

«Несколько сайтов опубликовали новость с заголовком о том, что фирма Илмиянова и Сатыбалдиева захватила пять гектаров земли. Написали бы хотя бы “возможно”, но они однозначно утверждают то, что не соответствует действительности. Нужно было представить доказательства», — сказал Илмиянов.

Он не перечислил все издания с которыми он планирует судиться, однако «Kyrgyztoday» сообщило, что по этой же причине с ними хочет судиться и экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев.

Сам Сатыбалдиев назвал «ложью» свою причастность к компании «Ихлас».

Основатель «Ихласа» Нурбек Осмонов опроверг «Азаттыку» причастность Сатыбалдиева и Илмиянова к компании и о «незаконном получении нескольких гектаров земли в Бишкеке».

Издание “Kyrgyztoday” 11 марта опубликовало расследование «Как фирма Илмиянова и Сатыбалдиева «Ихлас» стала владельцем 5 гектаров земли?».

В нем журналисты утверждают, что сын экс-премьер-министра Сатыбалдиева — Жоомарт и Илмиянов владеют строительной компанией «Ихлас», которая строит многоэтажные здания недалеко от госрезиденции «Ала-Арча».