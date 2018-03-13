Нарын Айып опубликовал опровержения по искам со стороны Атамбаева

Журналист Нарын Айып по решению суда опубликовал на своём сайте опровержение материалов, связанных с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым.

Айып опубликовал три опровержения по искам экс-президента — они появились на сайте журналиста 13 марта.

В первой публикации Айып опроверг слова, фразы и предложения из его статей «Ложь якобы во спасение: паппет-шоу независимости» «Арест Омурбека Текебаева: интрига закручивается», которые вышли на сайте новостного онлайн-издания «Заноза» (где Айып был соучредителем) в марте 2017 года.

Айып перечислил несколько фраз, которые суд потребовал признать не соответствующими действительности — например, «грабить собственное государство гораздо легче, став марионетками другой державы».

Во втором опровержении на статью «Юристы Текебаева: Груз в рухнувшем самолете принадлежал семье Атамбаева» Айып указал, что заголовок материала не соответствует действительности.

В третьем опровержении Айып привел отрывок из материала «Миллионы от президента: за чей счет банкет на самом деле?», который суд потребовал опровергнуть, так он выглядит:

«Но про историю о том, как на самом деле Атамбаев стал миллионером, лучше не вспоминать. Об этом уже рассказывал в интервью Аскар Акаев и прекрасно знал покойный Чингиз Айтматов, который передал 50 млн рублей Союзу писателей на развитие литературы, передал, со слов Акаева, как раз сотруднику Союза писателей Атамбаеву».

Суды против издания «Заноза»

Генпрокуратура подала в марте 2016 года пять исков против издания «Заноза», защищая честь и достоинство президента Алмазбека Атамбаева, покинувшего свой пост в ноябре 2017 года. Атамбаев посчитал, что издание распространяло ложную информацию о нем.

Соучредители «Занозы» Дина Маслова и Нарын Айып проиграли в суде по всем пяти искам и должны выплатить президенту в общей сумме 27 млн сомов.

Они предлагали суду выплачивать деньги Атамбаеву ежемесячно, отдавая 50 процентов от зарплаты. Однако суд посчитал, что они должны выплатить всю сумму единовременно.

В феврале 2018 года представитель Атамбаева обратился в суд с требованием выставить ⅓ квартиры Айыпа на торги. Позже заявление отозвали, потому что Айып предоставил документы, доказывающие отсутствие у него иного жилья.

Международные правозащитные организации назвали иски президента Кыргызстана против СМИ «политически мотивированными». Они требовали от властей прекратить преследования независимых СМИ.

Иски Атамбаева против СМИ снизили позиции Кыргызстана в рейтинге свободы слова. По мнению правозащитников, правительство страны препятствует развитию демократии.

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