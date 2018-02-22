Представитель Атамбаева отозвал выставление ⅓ части квартиры Айыпа на торги

Представитель экс-президента Алмазбека Атамбаева Нурбек Сыдыков отозвал заявление о выставлении на торги ⅓ части квартиры, принадлежащей журналисту Нарыну Айыпу. Тем не менее, Айып по-прежнему должен выплатить 9 млн сомов моральной компенсации экс-президенту.

Нарын Айып 22 февраля сообщил журналисту Kloop.kg, что заявление о выставлении его квартиры на торги отозвали.

«Мою квартиру забирать не будут, но иски с требованием выплатить 9 млн сомов Атамбаеву все еще в силе», — сказал Айып.

Представитель Атамбаева Нурбек Сыдыков заявил, что они отказались от взыскания имущества Айыпа, так как тот предоставил документы, доказывающие отсутствие у него иного жилья.

«У него есть только третья часть квартиры. Судоисполнители обратились к нам, сказав, что мы можем взыскать сумму иска путем продажи этого имущества. […] К сожалению, он только сегодня принес документы о том, что он проживает там с родственниками и не имеет другого жилья. Поэтому мы попросили суд оставить наше заявление без удовлетворения», — сказал Сыдыков.

21 февраля представитель Атамбаева Нурбек Сыдыков заявил, что у них нет намерений забрать имущество Нарына Айыпа.

Октябрьский райсуд Бишкека 14 февраля уже выставил на торги коттедж правозащитницы Чолпон Джакуповой, которая по этому же делу должна выплатить Атамбаеву 3 млн сомов.

Еще один со-учредитель «Занозы» Дина Маслова должна выплатить Атамбаеву 3 млн сомов, однако у нее нет имущества, которое суд мог бы выставить на торги.

Ранее Джакупова, Айып и Дина Маслова предлагали суду выплачивать деньги Атамбаеву ежемесячно, отдавая 50 процентов от зарплаты. Однако суд посчитал, что они должны выплатить всю сумму единовременно.

Суды против «Занозы»

Генеральный прокурор Индира Джолдубаева подала пять исков против издания «Заноза» в начале марта 2016 года.

Атамбаев посчитал, что издание своими публикациями оскорбило его честь и достоинство и распространяло ложную информацию о нем.

На своей ежегодной летней пресс-конференции в августе 2017 года Атамбаев заявил, что никогда не простит «Занозу» и не отзовет иски против этого СМИ. По его словам, это судебное разбирательство станет показательным для «журналистов-клеветников».

Соучредители издания «Заноза» Дина Маслова и Нарын Айып проиграли в суде по пяти искам и должны выплатить президенту 27 млн сомов. Также 3 млн сомов должна выплатить Атамбаеву Джакупова как соответчик.

Маслова и Айып назвали иски способом «гонений и давления» на издание.

Международные правозащитные организации назвали иски президента Кыргызстана против СМИ «политически мотивированными». Они требовали от властей прекратить преследования независимых СМИ.

Иски Атамбаева против СМИ снизили позиции Кыргызстана в рейтинге свободы слова. По мнению правозащитников, правительство страны препятствует развитию демократии.

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