Кыргызстан улучшил свою позицию в индексе восприятия коррупции

Международная неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International поставила Кыргызстан на 135 место из 176 в своем рейтинге коррумпированных стран за 2017 год. По сравнению с 2016 годом страна улучшила свои показатели на одну строчку.

Специалисты Transparency International составили индекс восприятия коррупции в государственном секторе исходя из оценок экспертов и представителей бизнеса. Рейтинг страны составлялся по шкале от 0 до 100.

Страна, набравшая 100 баллов, считается наименее коррумпированной, а 0 — самой коррумпированной.

Вместе с Кыргызстаном на 135 строчке также расположились Россия и Мексика.

Эксперты поставили Кыргызстану 29 баллов. Таким образом, страна заняла второе место в рейтинге стран Центральной Азии. Первое место в рейтинге центральноазиатских стран у Казахстана — страна заняла 122 место, набрав 31 балла.

Узбекистан в 2017 году набрал 22 балла и занял 157 место. Таджикистан — 161 место с 21 баллом. Рейтинг центральноазиатской пятерки замыкает Туркменистан — 167 место и 19 баллов.

Первые два места в рейтинге достались Новой Зеландии и Дании — они заработали 89 и 88 баллов соответственно. Третье место разделили Финляндия, Норвегия и Швейцария, получив по 85 баллов.

Последние места достались Сирии, Южному Судану и Сомали — они заняли 174, 175 и 176 места соответственно.