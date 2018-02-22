Диджейка арестована на пять суток за выступление топлес в бишкекском клубе

Юлия Михайлова — диджейка из Украины — была арестована на пять суток за то, что выступила в бишкекском клубе «Ретро-Метро» с обнаженной грудью. Милиция также оштрафовала администратора заведения на 1,5 тысячи сомов и дала ему восемь часов общественных работ.

Бишкекская милиция арестовала Михайлову 21 февраля — поводом для ареста послужило её выступление с обнаженной грудью в клубе «Ретро-Метро». Милиция квалифицировала действия украинской диджейки как «мелкое хулиганство».

«Первомайский райсуд 21 февраля постановил арестовать девушку на пять суток за мелкое хулиганство, а администратора клуба оштрафовать на 1,5 тысячи сомов и привлечь к восьми часам общественных работ», — сказал пресс-секретарь ГУВД Бишкека Адыл Оморов.

Фотографии с Михайловой начали появляться в соцсетях 18 февраля — пользователи опубликовали снимки с вечеринки в «Ретро-Метро», где выступала диджейка. На фото она была запечатлена с обнаженной грудью.

Ничего особенного, просто диджей в бишкекском Ретро-Метро играет. Вернее отжигает) Publicerat av Майкл Бекмамбетов den 17 februari 2018

За диджейским пультом также находился и мужчина, который тоже выступал топлес — неизвестно, были ли какие-либо санкции в отношении него за выступление с обнаженной грудью.

После публикации фотографий с Михайловой, милиция приступила к проверке.