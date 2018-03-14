Россия выделит Кыргызстану 10 млн долларов на поддержку школьного питания

Правительство России выделит 10 млн долларов на поддержку питания в школах Кыргызстана. Деньги направят на обучение поваров, ремонт столовых и покупку кухонного оборудования.

О выделении средств на поддержку школьного питания сообщила пресс-служба ООН в Кыргызстане.

При поддержке России, минобразования Кыргызстана и Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН продолжат улучшать качество питания младшеклассников, а также поддержат сельхозпроизводителей, которые поставляют в школы продукты.

Сейчас программа по улучшению школьного питания в Кыргызстане охватывает 114 тысяч школьников в 335 школах страны.

На выделенные Россией средства еще 500 сельских школ Кыргызстана получат возможность обеспечить обедами 175 тысяч школьников. Программа рассчитана на пять лет. Средства потратят на обучение поваров, ремонт столовых, покупку кухонного оборудования и развитие пришкольных огородов.

Пилотная программа по улучшению школьного питания в Кыргызстане началась в 2013 году. Она была поддержана Россией и на неё выделили уже 12 млн долларов.

«Благодаря поддержке наших постоянных партнеров — России и Всемирной продовольственной программы ООН — мы планомерно работаем над улучшением школьного питания и видим реальную социально-экономическую выгоду, которую получают дети и семьи, а также фермеры и общество», — сказала министр образования Гульмира Кудайбердиева.

Россия выделила свыше 60 млн долларов в поддержку проектов Всемирной продовольственной программы ООН в Кыргызстане и стала крупнейшим донором в стране.

По теме: