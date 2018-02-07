США выделили 1 млрд сомов на поддержку школ Кыргызстана

Правительство США выделило 1 млрд сомов на поддержку образовательной системы Кыргызстана на 2018-2021 годы. Средства пойдут на улучшение качества питания и начального образования.

Финансирование для подержки школ Кыргызстана американским правительством подтвердили журналисту Kloop.kg в пресс-службе посольства США.

«Обеспечивая питание в школах, тренинги для учителей и другую сопутствующую поддержку, проекты программы способствует повышению посещаемости и успеваемости в школах», — сказали в пресс-службе.

В посольстве отметили, что 1 млрд сомов будет реализован международными организациями «Мерсико» и «Спасите детей».

В «Мерсико» журналисту Kloop.kg сообщили, что на выделенные деньги горячим питанием обеспечат 86 тысяч школьников начальных классов в 430 школах в течение трех лет — с 2018 до 2021 годы.

Причем, 350 школ находятся в труднодоступных горных районах Кыргызстана.

В организации также отметили, что на 100 млн сомов закупят новое кухонное оборудование, а еще на 17 млн сомов в некоторых школах сделают ремонт.