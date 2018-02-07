Генпрокуратура назвала «недопустимыми» запреты ГУОБДД на съемку милиционеров

Генеральная прокуратура назвала «недопустимыми» заявления замглавы ГУОБДД Ыманалы Саркулова о запрете на съемку милиционеров без их разрешения и вынесла ему предостережение.

Пресс-секретарь ГУОБДД Нурбек Токтосунов отказался комментировать журналисту Kloop.kg решение Генпрокуратуры.

«Действующее законодательство Кыргызстана не предусматривает запрет на фото-видео съемку и публикацию действий сотрудников ГУОБДД, при несении ими службы», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Юрист компании «Прецедент» Ильяна Жедигерова сообщила, что за повторные высказывания Саркулова могут оштрафовать от 5 до 10 тысяч сомов.

Угрозы судом

Ыманалы Саркулов 19 января пригрозил судом за съемку патрульных милиционеров без разрешения. По его словам, у сотрудников ГУОБДД есть такие же гражданские права, как и у других, и поэтому они вправе подать в суд на тех, кто снимает и выкладывает видео с ними без разрешения.

После этого активисты из сообщества «Сафари» заявили о том, что напишут заявление в Генпрокуратуру на Саркулова. Активисты ссылались на 33-ю статью Конституции, которая гласит, что «каждый имеет право распространять информацию устно, письменно или иными способами».

Юрист компании «Прецедент» Эдиль Эралиев сказал, что у граждан есть право снимать на видео сотрудников ГУОБДД и выкладывать это в интернет. Он добавил, что государственных служащих можно критиковать в СМИ из-за того, как они выполняют свои обязанности.

Критика со стороны Исакова

Премьер-министр Сапар Исаков заявил 14 декабря, что активисты «издеваются» над сотрудниками ГУОБДД, снимая их на камеру и выкладывая видео в интернет.

«Я увидел печальную картину. Сотрудник ГАИ останавливает водителя автомашины, а он начинает его снимать на камеру, они над ним просто измываются. […] Они начали измываться над ним (сотрудником ГАИ), над представителем власти по полной программе, и он, бедный, ничего не смог сказать, просто ушел», — сказал Исаков.

Исакова возмутило видео, в котором сотрудник ГУОБДД заявил водителю, что тот не пропустил пешехода, и в то же время, к участникам разговора подошел сам пешеход, который заявил, что водитель нарушал правила.

Спустя несколько дней активист Болот Ибрагимов записал видеоответ для Исакова, в котором он объяснил, что именно произошло в видеоролике и сказал, что премьер-министр ввел общественность в заблуждение. Активист добавил, что с их стороны издевательств по отношению к сотруднику ГУОБДД не было.

По теме: