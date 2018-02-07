Россия сократила срок регистрации для иностранцев до 1 дня на время Чемпионата мира по футболу

Российские власти обязали всех прибывающих в страну иностранцев вставать на учет в течение суток. Эти меры будут действовать только во время проведения Чемпионата мира по футболу для «усиления безопасности».

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 25 мая по 25 июля 2018 года иностранцев обяжут зарегистрироваться по месту пребывания в течение суток.

Эти нормы будут действовать во время Чемпионата мира по футболу — власти ввели их для «усиления безопасности».

Новые правила временно ввели в городах, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу: в Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Москве, Волгограде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саранске, Сочи, Казани и в Самаре.

Сокращение срока регистрации распространяется на всех иностранцев, в том числе на граждан ЕАЭС вне зависимости от их статуса.

Также россияне, которые приедут на матчи Чемпионата мира в другие города, обязаны зарегистрироваться в местном отделении МВД в течение трех дней.

По новым правилам, регистрацию в течение суток обязаны пройти только иностранцы туристы и болельщики — игроки зарубежных сборных и тренерский состав регистрироваться в течение дня не обязаны.

Кроме того, регистрация в течение для не обязательная для представителей ФИФА и членов организаций, относящихся к федерации.

По закону России, иностранные граждане обязаны пройти временную регистрацию в первые 7 рабочих дней с момента прибытия в Россию.