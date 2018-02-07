Бишкекчанам сделают перерасчет за отопление за 1 и 2 февраля

«Бишкектеплосеть» сделает перерасчет за отопление для своих абонентов, не включая туда 1 и 2 февраля. Ранее депутаты горкенеша объявили о том, что горожанам сделают перерасчет за отопление с 27 по 31 января.

Пресс-секретарь «Нацэнергохолдинга» Аман Калыбеков в интервью журналисту Kloop.kg сказал, что температура в квартирах бишкекчан полностью нормализовалась лишь 2 февраля.

«По нашей рекомендации будет сделан перерасчет. […] Его сделают на последние 5 дней января и первые числа февраля», — заявил Калыбеков.

6 февраля депутаты городского кенеша также заявили, что бишкекчанам сделают перерасчет за отсутствие отопления с 27 по 31 января.

Авария на ТЭЦ Бишкека произошла 26 января, что привело к значительному понижению температуры в домах горожан. Почти сразу после аварии начались перебои с подачей горячей воды и электричества.

Авария совпала с пришедшими в Бишкек холодами — днём температура воздуха не превышала -10 градусов, а ночью опускалась ниже -25. Подачу теплоснабжения частично удалось восстановить только 30 января.

По факту аварии на ТЭЦ возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», а ГКНБ проводит на станции проверку. Правительство собрало межведомственную комиссию, которая до конца февраля изучит причины и установит виновных в аварии.

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