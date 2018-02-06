Бишкекчане не будут платить за 5 дней отопления в январе из-за аварии на ТЭЦ

Депутаты городского кенеша заявили, что бишкекчане не будут платить за пять дней отсутствия отопления в январе из-за аварии на ТЭЦ.

На заседании горкенеша 6 февраля депутат фракции «Кыргызстан» Таалайбек Сагынов сказал, что бишкекчанам проведут перерасчет за услуги отопления в январе. Из них вычтут сумму за те дни, когда в квартиры горожан не поступало тепло.

Генеральный директор компании «Бишкектеплосеть» Эркин Абдыкалыков сообщил изданию «Спутник», что перерасчет для бишкекчан проведут с 27 по 31 января включительно.

Депутат сказал в разговоре с журналистом Kloop.kg, что на заседании также обсуждали перерасчет из-за перебоев с подачей электроэнергии.

«Подача электрической энергии не осуществлялась в тех мощностях, которые предусматривались, понятно, что были перегрузки. Поэтому мы обратились к мэрии, чтобы “Cеверэлектро” сделали перерасчет. Думаю, это было бы справедливо», — сказал Сагынов.

Руководитель отдела по продажам электроэнергии «Северэлектро» Айгуль Буланова сказала журналисту Kloop.kg, что перерасчета оплаты бишкекчанам за электричество в январе не будет.

Авария на ТЭЦ Бишкека произошла 26 января, из-за чего температура и подача электроэнергии в многоквартирные домах города резко упали. Ситуация со снабжением начала возобновляться только 30 января. Сбой оборудования на теплоэлектроцентрали совпал с аномальным похолоданием в Бишкеке.

По факту аварии на ТЭЦ возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», а ГКНБ проводит на станции проверку. Правительство собрало межведомственную комиссию, которая до конца февраля изучит причины и установит виновных в аварии.

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