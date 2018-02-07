Бишкекский горсуд оставил приговор Саляновой без изменений — 5 лет тюрьмы с отсрочкой до 2029 года

Бишкекский городской суд приговорил экс-генпрокурора Аиду Салянову к пяти годам тюрьмы с отсрочкой до 2029 года. Салянова заявила, что обжалует это решение в Верховном суде.

Оглашение приговора Бишкекского горсуда состоялось 7 февраля. Суд рассмотрел апелляцию адвокатов Аида Саляновой и оставил приговор без изменений.

Экс-генпрокурора приговорили к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества с отсрочкой до 2029 года — дочери Саляновой должно исполниться 14 лет.

Гособвинение просило ужесточить наказание для Саляновой до восьми лет лишения свободы.

Ее адвокаты заявили, что обжалуют приговор в Верховном суде, а Салянова назвала дело против нее «сфабрикованным».

«Изначально это был цирк. Суду не нужны были никакие доказательства. Дело из семи томов против меня сфабриковано. Суд действует очень избирательно. Наша власть между законом и политикой выбирает политику», — сказала Салянова после приговора.

Юристы Саляновой неоднократно заявляли о допущенных в суде нарушениях — ни Салянова, ни адвокаты не смогли закончить свою речь во время прений, а также экс-генпрокурору не дали возможности окончить свою речь во время последнего слова.

Адвокат Саляновой Чинара Джакупбекова в разговоре с журналистом Kloop.kg заявила, что суд вынес для неё третье частное определение — это может грозить ей лишением адвокатской лицензии.

«Они, скорее всего, хотят, чтобы я больше не работала по таким делам», — сказала адвокат.

Первые два частных определения Джакупбекова получила во время судебных процессов, связанных с защитой Омурбека Текебаева.

Дело Аиды Саляновой

Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Саляновой в декабре 2016 году, обвинив ее в «злоупотреблении должностными полномочиями».

По версии гособвинения, Салянова, будучи министром юстиции, «незаконно» продлила в 2010 году лицензию адвокату сыну экс-президента Бакиева Алексею Елисееву.

Салянова считает, что эти обвинения носят политический характер — в 2016 году она выступила против поправок в Конституцию, которые лоббировал президент Атамбаев.

Ленинский районный суд Бишкека признал депутата виновной в «злоупотреблении должностными полномочиями» в октябре 2017 года. Суд приговорил Салянову к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Однако депутаты разрешили начать отбывать срок после того, как ее ребенок достигнет 14 лет.

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