Прокуратура возбудила дело из-за выдачи водительских прав мужчине с «эпилепсией»

Сотрудники Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) обнаружили, что мужчине с «эпилепсией» незаконно выдали водительские права. Ошская областная прокуратура возбудила уголовное дело.

Пресс-служба финпола сообщила, что сотрудники Ошского городского регистрационно-экзаменационного отдела в октябре 2016 года выдали водительские права категории «ВСС1» мужчине с психическим расстройством.

По данным полиции, мужчина состоит на учете в Ошской областной психиатрической больнице и в Центре семейной медицины Ноокатского района с 2010 года с диагнозом «Эпилепсия с частыми судорожными припадками».

Ошская областная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотребление служебным положением» и «Подделка документов».

Финполиция продолжает проверку автошкол для выявления аналогичных фактов по всей стране.

Это уже не первое уголовное дело, возбужденное финполом из-за выдачи прав лицам с особенностями развития.

Генпрокуратура 5 февраля сообщила, что в Ошской области в 2014 году выдали водительские права категории «ВВ1-СС1» мужчине с «тяжелой умственной отсталостью».

В середине января финпол также обнаружил аналогичное нарушение в Чуйской области — женщине с «органическим расстройством личности» в 2015 году выдали водительские права.

Проверки в автошколах начались с ноября 2017 года по поручению премьер-министра Сапара Исакова для улучшения безопасности на дорогах.

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