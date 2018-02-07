Ош: Избитый матерью ребенок третий день не выходит из комы

Трехлетний ребенок третий день находится в реанимации в состоянии комы. Милиция заключила мать ребенка в следственный изолятор на два месяца по обвинению в избиении.

Пресс-секретарь минздрава Жылдыз Айгерчинова сообщила журналисту Kloop.kg, что избитый ребенок до сих пор находится в реанимации — врачи оценивают его состояние как тяжелое.

«Ребенка кормят через зонд. Он не транспортабельный, поэтому врачи консультируются с бишкекскими коллегами», — сказала она.

Врачи обнаружили на теле избитого ребенка синяки от побоев, повреждения внутренних органов, а также кровоизлияние в мозг.

Ошская милиция 4 февраля задержала мать ребенка по подозрению в избиении трехлетнего сына.

После задержания девушка призналась, что избила своего ребенка половником из-за того, что он «хулиганил».

Против нее возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» и водворили в СИЗО на два месяца.

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