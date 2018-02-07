Строительство золотоизвлекающей фабрики в Джалал-Абадской области приостановили из-за митинга

Строительство золотоизвлекающей фабрики в селе Казарман Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области временно приостановили. Причиной остановки стал митинг, на который вышло около 400 местных жителей.

Пресс-служба милиции Джалал-Абадской области сообщила журналисту Kloop.kg, что на протест 7 февраля вышли около 400 человек. Они потребовали прекратить строительство фабрики — по словам жителей, предприятие может нанести вред экологии.

Глава администрации Тогуз-Тороуского района Табылды Салиманов сказал журналисту Kloop.kg, что компания-застройщик приостановила строительство фабрики из-за недовольства местных жителей.

«Местные жители считают, что строительство фабрики может нанести серьезный урон экологии, несмотря на полученное заключение соответствующих органов. Специалисты компании и независимые экологи приехали, чтобы дать объяснения, но жители не стали слушать», — сказал он.

Местные жители прекратили протестовать после того, как им объявили о приостановлении строительства фабрики.

Директор компании «Джи Эл Макмал» Максат Жээналиев сказал изданию «Азаттык», что работа предприятия не нанесет вреда экологии.

«Согласно технологии, мы не будем там перерабатывать руду. Мы будем перерабатывать только обогащенный концентрат. Это чистая технология, потому что переработка происходит в других местах. Сейчас концентрат вывозится за рубеж», — цитирует Жээналиева «Азаттык».

Это уже второй по счету митинг в этом году — 1 февраля местные жители также требовали остановить строительство предприятия. Тогда местные власти уговорили митингующих разойтись, пообещав обсудить проблему 7 февраля.

Компания «Джи Эл Макмал девелопинг» начала строительство золотоизвлекающей фабрики на территории комбината «Макмалзолото» в сентябре 2017 года и планирует закончить до лета 2018 года.