Бишкекский суд отказал Джакуповой и Айыпу в выплате компенсаций Атамбаеву по частям

Бишкекский горсуд не удовлетворил апелляционные жалобы правозащитницы Чолпон Джакуповой и соучредителя издания «Заноза» Нарына Айыпа и обязал их выплатить компенсации экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву единым платежом.

Соучредитель издания «Заноза» Дина Маслова сказала в разговоре с журналистом Kloop.kg, что суд вынес решения по жалобе Айыпа сегодня, а Джакуповой — вчера. Решение по жалобе самой Масловой суд изучит 8 февраля.

«Мы предполагали, что городской суд откажет нам в апелляционной жалобе, но мы надеялись, что благоразумие у судей восторжествует. Но они показали свою предвзятость», — сказала Маслова.

Айып сказал журналисту Kloop.kg, что намерен обжаловать решение горсуда в Верховном суде.

«Суд рассматривал апелляционную жалобу в течение 15 минут. Из них пять минут суд провел в совещательной комнате, а после сообщил, что они отказывают в апелляции», — сказал он.

Айып добавил, что 14 февраля состоится судебное заседание, на котором будут обсуждать выставление ⅓ его квартиры на торги.

“Продажа ⅓ квартиры не покроет размер полного иска. Получается, представители Атамбаева понимают, что мы не можем выплатить полную стоимость компенсации, поэтому согласны получить часть денег от продажи ⅓ квартиры. При этом, они отказывают нам выплачивать компенсацию по частям. Какая-то несуразица получается”, – сказал он.

Иски Атамбаева к «Занозе»

В марте 2016 года гепрокурор Индира Джолдубаева подала пять исков против соучредителей “Занозы” — в защиту чести и достоинства тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева.

Соучредители «Занозы» Дина Маслова и Нарын Айып проиграли Атамбаеву по пяти искам и должны выплатить ему 27 млн сомов. Также 3 млн сомов должна выплатить Атамбаеву Джакупова как соответчик.

Маслова и Айып назвали иски способом «гонений и давления» на издание.

Международные правозащитные организации осудили иски Атамбаева против СМИ и назвали их «политически мотивированными». Они требовали от властей прекратить преследования независимых СМИ.

Иски Атамбаева против СМИ снизили позиции Кыргызстана в рейтинге свободы слова. По мнению правозащитников, правительство страны препятствует развитию демократии.

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