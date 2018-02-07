Замглавы ГУОБДД Ыманалы Саркулов Фото: Табылды Кадырбеков / «Спутник»

Связь потенциального покупателя «Мегакома» с партнерами Медведева

Журналисты Kloop.kg выяснили, что швейцарская компания ALF Consulting, которая хочет купить акции кыргызского мобильного оператора «Мегаком», связана с российскими бизнесменами, близкими к премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Связь ALF Consulting SA с бизнесменами из России однозначно не говорит о том, что именно они претендуют на приобретение «Мегакома», потому что швейцарская компания также была посредником в сотнях других офшорных компаниях. Однако связь ALF Consulting с российским бизнесом однозначно есть и гораздо очевиднее, чем в остальных случаях.

Генпрокуратура поругала замглавы ГУОБДД

Генпрокуратура завершила спор замначальника ГУОБДД Ыманалы Саркулова с общественностью и объявила, что снимать на видео милиционеров во время их работы можно — законы Кыргызстана это не запрещают.

Сам Саркулов с момента его выступления на пресс-конференции настоятельно просил, чтобы его сотрудников не снимали на видео без разрешения, иначе милиционеры будут подавать в суд на таких активистов.

Пять лет тюрьмы Саляновой (но с 2029 года)

Бишкекский суд оставил без изменений приговор в отношении бывшего генерального прокурора и ныне депутата парламента Аиды Саляновой — она все так же должна отбыть 5 лет лишения свободы, но после 2029 года, когда её дочери исполнится 14 лет.

Дело против Саляновой строится на обвинении в незаконном продлении адвокатской лицензии Алексею Елисееву, который был приближенным Максима Бакиева (если не знаете этого персонажа, то почитайте о нём вот здесь).

Сама Салянова считает дело против нее сфабрикованным, а её юристы периодически жаловались на процедурные нарушения во время судебного разбирательства. Адвокаты депутата обжалуют решение в Верховном суде.