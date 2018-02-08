Из военного лицея им. Асанова отчислили 13 курсантов после конфликта с жителями Джала

Руководство военного лицея им. Даира Асанова отчислило 13 курсантов из-за потасовки с жителями микрорайона Джал. Также из-за инцидента в отношении двух офицеров ведется разбирательство.

В пресс-службе Госкомитета по делам обороны журналисту Kloop.kg подтвердили исключение 13 курсантов без права восстановления.

«Изначально собирались отчислить шесть курсантов, но за них заступились другие, и в итоге отчислили 13», — сказали в пресс-службе.

В администрации военного лицея журналисту Kloop.kg отказались комментировать исключение учащихся и детали расследования.

Сейчас в лицее продолжается проверка, которую ведет комиссия из сотрудников МВД, минобразования и Госкомитета по делам обороны.

В отношении двух офицеров, отвечавших за роту, в которой состояли исключенные курсанты, также ведется расследование.

Инцидент между курсантами военного лицея и жителями Джала произошел 4 февраля. В милиции рассказали, что конфликт начался в местном компьютерном клубе, куда в выходной день пришли два лицеиста.

После конфликта в милицию доставили шестерых человек, в том числе одного офицера.

Администрация лицея заявила, что «никакой драки между лицеистами и гражданскими не было». Начальник лицея Марат Дюйшенов утверждает, что подобные конфликты между курсантами и местными жителями происходят «уже в течение 20 лет».

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