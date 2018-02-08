Суд отказал юристам «Ата Мекена» в иске против Атамбаева

Первомайский райсуд Бишкека отказал юристам оппозиционной партии «Ата Мекен» в иске против экс-президента Алмазбека Атамбаева. Юристы подали на него в суд в защиту чести и достоинства.

Юрист партии «Ата Мекен» Таалайгуль Токтакунова в разговоре с журналистом Kloop.kg сказала, что заседание Первомайского райсуда состоялось 7 февраля.

«Со слов представителя Атамбаева и согласно заключениям экспертов, Атамбаев не говорил про партию “Ата Мекен”, и если слово “вонючий” не адресовано в отношении кого-то, то оно не будет считаться оскорбительным», — сказала Токтакунова.

Юрист еще не получила часть решения суда, в котором объясняется отказ — после получения этой части она планирует обжаловать его в Бишкекском горсуде.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев в марте 2017 года назвал некоторые партии «вонючими», а некоторых политиков «мародерами» во время выступления на вручении наград кыргызстанцам за достижения в культуре.

Представители «Ата Мекена» посчитали слова Атамбаева оскорбительными и подали на него в суд. Первомайский райсуд Бишкека назначил лингвистическую экспертизу слова «вонючий» — эксперты признали, что это слово не является «оскорбительным».

Представитель экс-президента Айжан Кадырова утверждала, что слова Атамбаева о «вонючей» партии были адресованы не «Ата Мекену». Но она не стала озвучивать названия партий, к которым это относится, сказав, что от них исков в суд не поступало.

Уголовное дело Текебаева

Первомайский райсуд Бишкека 16 августа 2017 года признал Текебаева виновным в получении взятки в размере 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского. Его приговорили к четырем с половиной годам колонии с конфискацией имущества. В ноябре Верховный суд оставил приговор в силе.

По версии следствия, после получения денег Текебаев должен был предоставить Маевскому доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком». Чотонов выступал посредником в этой сделке.

Адвокаты политика обжаловали приговор, однако Бишкекский горсуд оставил в силе решение первой инстанции.

Текебаев отрицает свою вину и называет дело «политическим заказом» властей.

Оппозиционера арестовали в феврале 2017 года на фоне его критики в адрес властей Кыргызстана и президента Алмазбека Атамбаева.

Политик начал активно выступать против инициатив президента, в частности, он и его партия «Ата Мекен» были против изменений в Конституцию, которые были приняты в конце 2016 года

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