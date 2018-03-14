Снежная лавина заблокировала трассу Бишкек-Ош в ущелье Чычкан вечером 13 марта. Фото: Пресс-служба МЧС

По данным МЧС, во время схода лавины никто не погиб и не пострадал. В ведомстве сообщают, что объем снега, который перекрыл дорогу — около 2,5 млн кубометров. Таким количеством снега можно было бы заполнить больше 1000 олимпийских бассейнов.

В министерстве транспорта сообщили, что трасса будет закрыта в течение трех дней, пока ее будут очищать от снега. Работы уже начались.

Из-за схода лавины на трассе образовались заторы — на посту «Сосновка» в Чуйской области стоят 50 грузовых и пять легковых машин, а на посту «Арал» в Джалал-Абадской области в пробке стоят 60 грузовых и 35 легковых машин. Спасатели установили для водителей палатки с горячим питанием и чаем.