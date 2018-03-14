Умер Стивен Хокинг

Британский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет. Об этом его семья сообщила изданию «Би-Би-Си».

Стивен Хокинг умер утром 14 марта. Сообщение о смерти ученого подтвердили члены его семьи изданию «Би-Би-Си». По их словам, Хокинг скончался в своем доме в Кембридже.

«Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня скончался. Он был великим ученым и выдающимся человеком, чьи работы и наследие будут оставаться с нами на многие года», — говорится в сообщении.

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1962 году он закончил Оксфордский университет, а затем получил докторскую степень в Кембриджском университете.

В 1963 году у 22-летнего Хокинга диагностировали боковой амиотрофический склероз. Врачи прогнозировали, что ему осталось жить 2-3 года, однако он продолжил занятие наукой, даже несмотря на то, что оказался прикован к коляске.

Со своим окружением Хокинг общался через компьютерный синтезатор речи после неудачной операции, из-за которой потерял способность говорить.

Ученый изучал теорию возникновения мира после Большого Взрыва и теорию черных дыр. Он был популяризатором науки и выпустил книги — «Краткая история времени», «Черные дыры и молодые вселенные» и «Мир в ореховой скорлупе».

Хокинг активно занимался популяризацией науки. Про его научные труды сняли несколько документальных фильмов и телесериалов, а также он много раз появлялся камео в фильмах и сериалах, среди которых «Теория большого взрыва», «Симпсоны» и «Звездный путь: Следующее поколение».

В 2007 году Хокинг, мечтавший побывать в невесомости, совершил полет над Атлантикой в специально сконструированном самолете.

Он имел 12 научных степеней, был членом научного Королевского общества, Национальной академии наук США и Папской академии наук.