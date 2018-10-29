Кыргызские журналисты нашли множество ошибок в новых учебниках, по которым школьники Кыргызстана стали учиться в этом году. Министерство образования обвинило издательство, которое выпускало книги, а то, в свою очередь, переложило вину на субподрядчика.
12 октября журналисты «Kaktus.Media» опубликовали материал об ошибках в учебнике по географии, по которому теперь учатся кыргызские школьники.
В книге нашли как минимум тысячу грамматических ошибок и опечаток. Кроме них, там приведены устаревшие географические данные.
Учебник по географии для учеников шестых классов выпустили в 2018 году. Его одобрило министерство образования, тираж составил более 47 тысяч экземпляров.
После этого разные кыргызские журналисты стали находить ошибки и в других новых учебниках — к примеру, журналисты «24.kg» нашли по несколько ошибок на каждой странице в учебнике по естествознанию для 5-х классов.
Что было дальше
Министерство образования отреагировало на первую публикацию об ошибках в учебниках. В тот же день оно заявило, что подаст в суд на издательство «Билим-компьютер», выпустившее учебник.
Три дня спустя, 15 октября, в издательстве «Билим-компьютер» заявили, что ошибки возникли при переводе текста с кыргызского языка на русский, и вообще, учебник печатал их субподрядчик — издательство «Инсанат».
Однако руководство «Инсаната» заявило, что не одобряло окончательный вариант перед отправкой в печать и юридической ответственности за печать учебников с ошибками оно не несет.
Что в итоге
Учебник по географии переиздадут — «Билим-компьютер» готов сделать это за свой счет. Министерство образования признало, что проверяет учебники перед выпуском «не лучшим образом». Для того, чтобы не допустить подобных случаев в будущем, минобраз пообещал ввести систему одобрения учебников перед печатью. Проверять новые книги будут «сильные учителя».
Это не первый случай печати кыргызских учебников с ошибками. В феврале журналисты «Клоопа» нашли неправильные формулы и сотни грамматических ошибок в кыргызских пособиях по физике. Тогда же выяснилось, что до ноября 2017 года министерство образования вообще не проверяло содержание выпускаемых книг, хотя ежегодно тратило на них десятки миллионов сомов.
В ноябре 2017-го минобр преобразовал свою техническую комиссию в технически-экспертную и закрепил за ней еще двух сотрудников — из отдела государственного языка и Кыргызской академии наук. Однако, как видно, от появления ошибок в новых учебниках это не спасло.