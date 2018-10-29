12 октября журналисты «Kaktus.Media» опубликовали материал об ошибках в учебнике по географии, по которому теперь учатся кыргызские школьники.

В книге нашли как минимум тысячу грамматических ошибок и опечаток. Кроме них, там приведены устаревшие географические данные.

Учебник по географии для учеников шестых классов выпустили в 2018 году. Его одобрило министерство образования, тираж составил более 47 тысяч экземпляров.

После этого разные кыргызские журналисты стали находить ошибки и в других новых учебниках — к примеру, журналисты «24.kg» нашли по несколько ошибок на каждой странице в учебнике по естествознанию для 5-х классов.