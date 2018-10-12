Минфин Кыргызстана занизил данные о внешнем долге страны на 637 млн сомов — Счетная палата

Счетная палата пересчитала данные Министерства финансов о внешнем долге Кыргызстана и выявила, что ведомство исказило их на 637 млн сомов.

По данным Счетной палаты, сейчас размер внешнего долга составляет 280 млрд сомов, а минфин допустил ошибку в 637 млн. Об этом 12 октября сказал председатель палаты Улукбек Марипов — он выступил перед депутатами «Ата-Мекена».

Депутат Алмамбет Шыкмаматов назвал искажение внешнего госдолга «халатностью». «И все это делается из-за разгильдяйства министров», — сказал он.

Марипов также добавил, что Кыргызстан несвоевременно платит по внешним займам и медлит с освоением грантов, из-за чего международные кредиторы накладывают на страну штрафные санкции.

В качестве примера Марипов привел строительство карабалтинского канала по проекту «Таза Суу», из-за задержки которого Кыргызстану пришлось выплатить 50 тыс евро штрафа.

По факту искажения внешнего госдолга Счетная палата уже обратилась в генпрокуратуру. Надзорный орган должен дать юридическую оценку действиям руководства минфина.