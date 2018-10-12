Абдылдаев покинул пост министра иностранных дел на фоне конфликта с послом в Южной Корее

Эрлан Абдылдаев ушел в отставку с поста министра иностранных дел. Он был главой МИДа в течение последних шести лет. Президент Сооронбай Жээнбеков уже принял его отставку.

Пресс-служба МИДа сообщила об отставке Абдылдаева 12 октября.

«Проработав шесть лет министром иностранных дел Кыргызстана, [Абдылдаев] подал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию», — приводит слова Абдылдаева пресс-служба.

Аппарат президента подтвердил, что Сооронбай Жээнбеков принял отставку Абдылдаева.

Скандалы вокруг МИД

Эрлан Абдылдаев ушел в отставку на фоне скандала вокруг министерства иностранных дел и конфликта с послом Кыргызстана в Южной Корее Кылычбеком Султаном.

Последний сообщил о нарушениях в работе министерства в сентябре 2018 года. Через месяц Совет безопасности проверил ведомство и подтвердил, что нарушения есть.

Совбез заявил, что в МИДе нет «четкой кадровой политики», поэтому оттуда периодически «утекают» служебные документы.

Султан утверждал, что сотрудники посольства Кыргызстана в Малайзии незаконно выдавали диппаспорта и присуждали дипломатический статус, а также «занимались вымогательством».

МИД заявил, что Султан в очередной раз нарушил этику госслужащих. В ведомстве добавили, что у них есть документы о нарушениях со стороны посла. Совбез, изучив документы, нашел нарушения и в работе самого Султана.

Конфликты посла и МИДа случались и раньше. В феврале Кылычбек Султан заявил, что ведомство заставляет работников посольства встречать неофициальные делегации в корейском международном аэропорту Инчхон. Тогда он опубликовал на своей странице в фейсбуке документы МИДа о том, что посольству необходимо встретить кыргызских офицеров.