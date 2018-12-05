«Зачем прививать детей, которые не болеют» — какие мифы о вакцинации пугают кыргызских родителей

Министерство здравоохранения Кыргызстана разрабатывает поправки в законопроект, по которому родители обязаны будут прививать своих детей. Сейчас самыми распространенными причинами отказа от прививки являются сомнения в качестве вакцины, возможные осложнения после вакцинации, а также религиозные убеждения.

Бактыяру 29 лет, он живет в Оше и воспитывает троих детей. Его младшей дочери три месяца, среднему сыну год, а старшему уже пять с половиной. Никто из них ни разу не делал прививки.

Бактыяр отказался прививать своих детей — не доверяет качеству вакцин. По словам мужчины, он не знает из чего их делают.

«Врачи, на самом деле, сами не знают [состава прививок], но делают их только из-за того, что им отправляют приказ [прививать]. Из-за этого я часто ссорюсь с врачами» — сказал он журналистке «Клоопа».

Мужчина уверен, что не нужно прививать здоровых детей, которые и так не болеют.

«К примеру, в развитых странах почти не делают прививки. И до сегодняшнего дня [мои дети] не болели», — объясняет мужчина.

Он добавляет, что его отказ прививать своих детей не связан с религиозными убеждениями.

«Откуда-то привозят вирус и вкалывают здоровому ребенку. И, как вы сами знаете, ребенок три дня мучается и температурит после получения прививки. Зачем мучить так ребенка?» — считает он.

Тем не менее, ему в детстве делали прививки — он вырос под присмотром бабушки и дедушки, которые считали вакцинацию нужной.

Но Бактыяр не одинок в своих убеждениях — по всему Кыргызстану тысячи родителей не хотят прививать своих детей. Почему?

Ртуть в составе вакцин и недомогания

Одна из самых распространенных причин отказа — сомнения в качестве вакцин. Об этом говорится в отчете ЮНИСЕФ об иммунизации населения Кыргызстана в 2018 году. Согласно отчету, опрошенные родители высказывали свои предположения о плохом качестве вакцин, основываясь «на информации с разных источников».

К примеру, некоторые из них опасались вакцинации из-за наличия ртути в составе вакцины, которая опасна для здоровья.

Однако как объясняет иммунолог Гульнара Жумагулова, такая доза не может причинить вред здоровью. «Она не превышает количества производных ртути, которое человек получает с воздухом и пищей в течение суток», — говорится в её отчете.

Еще одной частой причиной отказа стало заблуждение, что иммунизация принесет ребенку вред и приведет к тяжелым последствиям.

Однако врачи говорят, что все вакцины проходят неоднократную проверку, а если у ребенка и проявляются признаки недомогания, например, повышенная температура, то это проходит в течение двух или трех дней, что является вполне ожидаемой реакцией.

«Гораздо выше вероятность серьезно пострадать от болезни, [которую может предотвратить вакцинация], чем от самой вакцины. К примеру, полиомиелит может привести к параличу», — говорится в отчете ЮНИСЕФ.

«Запрещал прививать детей из-за религии»

Еще одна причина отказа — религиозные убеждения в отдельных семьях.

Сезим (имя изменено) 27 лет. Она родилась в Джалал-Абаде, но выйдя замуж, переехала в Баткенскую область. Сезим родила двоих сыновей — младшему три года, а старшему пять лет.

По ее словам, свекр был очень строгим и религиозным человеком. Даже когда она была беременной, он запрещал ей ходить на УЗИ и обращаться к врачам.

«Например, даже не позволял пить мне лекарства и прививки не разрешал делать, говоря, что это неправильно. Поэтому мы с мужем не прививали детей», — рассказала Сезим.

Из-за страха перед свекром, она не осмеливалась спросить его, почему детей нельзя прививать. Узнать у местных имамов, прав ли был ее свекр, когда он запрещал прививать детей по религиозным причинам, она не могла. Однако сейчас Сезим считает, что он знал правила ислама поверхностно.

«Нас фельдшеры вызывали в фельдшерско-акушерский пункт, но свекр нас из дома не выпускал никуда. Поэтому они сами приходили», — рассказала она.

Кроме запретов на получение медицинских услуг, свекр ввел запреты на определенную одежду и еду. Сезим решила больше не терпеть, развелась с мужем и вернулась с детьми к своим родителям.

Сейчас её дети до сих пор не получили всех нужных прививок, но Сезим говорит, что какие-то уколы им все-таки сделали. Она считает, что детей нужно прививать, несмотря на религиозные убеждения. По её словам, сейчас дети иногда болеют и у них «слабоватое» здоровье.

Некоторые религиозные люди убеждены, что в состав вакцин входит «свиной жир», — и из-за этого отказываются от прививок.

Заведующая бишкекским центром иммунопрофилактики Нарынгуль Орозакунова объяснила журналистке «Клоопа», что Кыргызстан получает вакцину, одобренную Всемирной организацией здоровья. Такая же вакцина поступает еще в 126 стран мира.

«У всех у нас одни и те же вакцины, в том числе у Саудовской Аравии. Если бы в составе действительно был “свиной жир”, то они бы, конечно, отказались», — сказала Орозакунова.

Религиовед Маметбек Мырзабаев также поддержал надобность иммунизации.

«Это лечение, а ислам не запрещает лечиться. Надо предотвращать болезни, делать профилактику. Есть мусульманские страны, где богословы утверждают, что надо проводить вакцинацию. Например, в Малайзии, Турции это широко используется», — сказал он.

Директор республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова объяснила журналистке «Клоопа», что законопроект о правилах вакцинации работает в Кыргызстане с 2001 года, однако в него несколько раз вносили поправки.

«В тексте закона есть пункт, где говорится, что родители могут отказаться [от вакцинации]. Теперь мы хотим сделать её обязательной», — сказала Ишенапысова.

В законе о вакцинации указано, что родители могут добровольно отказаться от прививок, однако если ребенок заболеет, то ответственность будут нести они, а не врач.

В 2016 году в Кыргызстане прививать своих детей отказались более 4,6 тысяч человек. Из них более 3,7 тысяч указали причиной отказа религиозные убеждения, а оставшиеся выразили сомнения в безопасности иммунизации.

В 2017 году число отказников выросло почти до восьми тысяч человек. При этом более полутора тысяч указали причиной отказа сомнения в безопасности вакцин, а почти 5,5 тысяч — по религиозным убеждениям.

По данным за девять месяцев 2018 года, от прививок уже отказались более шести тысяч человек, но специалисты пока не объявляют конкретных причин отказа.