Вечером 24 ноября в южной части Бишкека таксист пытался изнасиловать девушку на заднем сидении автомобиля — она кричала и пыталась выбраться из машины, но водитель её не отпускал. Она смогла спастись только после того, как дверь такси открыли проходившие мимо очевидцы — они же засняли домогательства на видео, которое потом появилось в известном кыргызском инстаграм-паблике OMKS.
Публичность помогла привлечь внимание к инциденту — нашлись еще две жертвы этого таксиста, которые заявили о попытке изнасилования. После этих сообщений милиция не смогла бездействовать и задержала водителя, возбудив против него дело за попытку изнасилования.
Однако эти случаи не единственные за последний месяц, которые связаны с домогательствами со стороны бишкекских таксистов.
Еще один инцидент произошел 1 декабря — водитель службы «СМС-такси» отправил пассажирке телефонное сообщение с вопросом, как она относится к оральному сексу.
«Позвонила сестренка и попросила выйти на улицу. Я подумал, что нужно что-то помочь донести. Оделся и уже в подъезде встретил их. Она протянула мне телефон и показала смс, сказав, что таксист в дороге отправил ей это сообщение», — написал в своём фейсбуке брат девочки Эрик Абдыкалыков.
По его словам, он попытался получить объяснения от водителя, но тот лишь «нагло и безнадежно врал»: «Начал оправдываться, мол это во время ожидания какие-то ребята с другого такси отправили смс с его номера, начал говорить, что у него жена и дети».
Общественный резонанс после публикации Абдыкалыкова помог не забыть о проблеме — он подал заявление в милицию, хотя ждал реакции от руководства службы такси «до последнего момента».
4 декабря милиция задержала водителя, который отправил СМС пассажирке. По информации ГУВД, его действия подпадают под статью «мелкое хулиганство» — за это ему может грозить либо штраф, либо несколько суток лишения свободы.Сам обвиняемый сообщил, что отправил СМС клиентке по ошибке. По его словам, он переписывался с друзьями и отправил сообщение своей пассажирке случайно.
Представитель «СМС такси» Нурбек Карагулов отказался комментировать ситуацию в разговоре с журналистом «Клоопа». «Сейчас идут следственные мероприятия. Как только выяснится, что [водитель] действительно виноват, тогда и будут комментарии», — сказал он.
Как безопаснее ездить на такси
Юрист Эдиль Эралиев советует пассажирам предупреждать близких о своих перемещениях на такси: говорить им, что за служба такси везет их, как выглядит автомобиль, какой у него госномер, и какой маршрут поездки.
«Если человек чувствует по реакции водителя, что последний замыслил что-то плохое, начал совершать аморальные действия, нужно написать близким, после начать все записывать на видео, аудиозапись и при первой возможности выйти из машины. Это нужно для того, чтобы вы могли подтвердить все бесспорными доказательствами в милиции», — говорит юрист.
По его словам, в законодательстве Кыргызстана нет определения «домогательства» и соответствующей статьи, но насильника могут привлечь к ответственности по похожей статье — «Понуждение к половому сношению или совершению иных действий сексуального характера путем шантажа».
Большая часть таксомоторных компаний в Бишкеке не смогла поговорить с журналистами «Клоопа» о теме домогательств со стороны таксистов — некоторые службы отказали в комментарии, некоторые просто не ответили на запросы. Удалось поговорить с менеджером одной из крупнейших сетей — «Намба такси» — Ксенией Тимофеевой.
По её словам, чтобы минимизировать подобные ситуации, при приеме на работу компания проверяет подлинность документов о владении машиной, законность водительских прав, наличие патента и страховки пассажиров.
«Водители со своими машинами заключают с компанией несколько договоров. Там действительно проводится определенное расследование о жизни этого человека. Мы просим справку об отсутствии судимости и из психдиспансера», — сказала менеджер.
Она добавила, что на стадии собеседования водителю объясняют правила, а также то, как ему следует себя вести с клиентами.
«Даже если пассажир начнет хамить, мы объясняем водителю, что он все-таки за рулем и ему следует себя вести подобающе. Если мы видим, что человек не подходит, то отказываем в заключении договора», — сказала Тимофеева.
Тимофеева советует заказывать такси только через диспетчера, а не садиться к незнакомым водителям на улице. «Если водитель совершил нарушение, то мы вносим его данные в нашу базу. Даже если он придет к нам на работу через год или два, то мы сможем проверить, почему его уволили», — сказала она.
По словам менеджера, общего «черного списка» среди компаний-перевозчиков в Кыргызстане не существует, несмотря на то, что эта идея среди глав-компаний обсуждалась. «У нас все очень берегут свою личную информацию. Общей базы, к сожалению, нет. Но было бы неплохо, если бы она была», — сказала она.
Почему службы такси должны реагировать
Потому что такое может случиться с каждым клиентом. У таксиста остается номер телефона пассажира, а иногда и адрес, если клиент говорит, что едет домой и называет конечную точку поездки.
Конечно, не каждый таксист — потенциальная угроза для своих пассажиров. Тем не менее, наличие личных данных человека может быть использовано с целью не только отправки пошлых СМС, как в случае с пострадавшими девушками, но и для других форм харассмента через мессенджеры — многие люди привязывают свой номер телефона к WhatsApp или Telegram. Тогда злоумышленник сможет отправлять не только текстовые сообщения, но и фотографии и видео.
Кроме этого, домогательства могут перерасти в нечто более серьезное, например, в сталкинг — форму настойчивого преследования одним человеком другого. Публично об этом не говорят, а законодательство никакого наказания за преследование не предусматривает.
Несмотря на то, что публичность помогает расследованию таких случаев, далеко не все женщины обращаются в милицию после того, что они пережили.
Одним из самых громких случаев стало изнасилование таксистом женщины на Иссык-Куле. Преступление произошло 29 июля 2016 года, когда женщина возвращалась с пятилетним сыном из города Балыкчы в Бишкек. По ее словам, она села в такси и попросила отвезти ее в центр города, но водитель изменил маршрут и увез ее с ребенком в сторону гор.
На окраине города таксист остановил машину и силой потащил женщину в овраг, где и было совершено преступление. Сразу же после этого женщина обратилась в милицию, а на следующий таксиста задержали. После нескольких месяцев следствия суд приговорил его к 3 годам тюрьмы, а затем ужесточил наказание до 8 лет лишения свободы.