Юрист Эдиль Эралиев советует пассажирам предупреждать близких о своих перемещениях на такси: говорить им, что за служба такси везет их, как выглядит автомобиль, какой у него госномер, и какой маршрут поездки.

«Если человек чувствует по реакции водителя, что последний замыслил что-то плохое, начал совершать аморальные действия, нужно написать близким, после начать все записывать на видео, аудиозапись и при первой возможности выйти из машины. Это нужно для того, чтобы вы могли подтвердить все бесспорными доказательствами в милиции», — говорит юрист.

По его словам, в законодательстве Кыргызстана нет определения «домогательства» и соответствующей статьи, но насильника могут привлечь к ответственности по похожей статье — «Понуждение к половому сношению или совершению иных действий сексуального характера путем шантажа».

Большая часть таксомоторных компаний в Бишкеке не смогла поговорить с журналистами «Клоопа» о теме домогательств со стороны таксистов — некоторые службы отказали в комментарии, некоторые просто не ответили на запросы. Удалось поговорить с менеджером одной из крупнейших сетей — «Намба такси» — Ксенией Тимофеевой.

По её словам, чтобы минимизировать подобные ситуации, при приеме на работу компания проверяет подлинность документов о владении машиной, законность водительских прав, наличие патента и страховки пассажиров.

«Водители со своими машинами заключают с компанией несколько договоров. Там действительно проводится определенное расследование о жизни этого человека. Мы просим справку об отсутствии судимости и из психдиспансера», — сказала менеджер.

Она добавила, что на стадии собеседования водителю объясняют правила, а также то, как ему следует себя вести с клиентами.

«Даже если пассажир начнет хамить, мы объясняем водителю, что он все-таки за рулем и ему следует себя вести подобающе. Если мы видим, что человек не подходит, то отказываем в заключении договора», — сказала Тимофеева.

Тимофеева советует заказывать такси только через диспетчера, а не садиться к незнакомым водителям на улице. «Если водитель совершил нарушение, то мы вносим его данные в нашу базу. Даже если он придет к нам на работу через год или два, то мы сможем проверить, почему его уволили», — сказала она.

По словам менеджера, общего «черного списка» среди компаний-перевозчиков в Кыргызстане не существует, несмотря на то, что эта идея среди глав-компаний обсуждалась. «У нас все очень берегут свою личную информацию. Общей базы, к сожалению, нет. Но было бы неплохо, если бы она была», — сказала она.