Все премьер-министры Кыргызстана и спикеры Жогорку Кенеша после встречи с президентом Сооронбаем Жээнбековым, 21 ноября 2018 года. Мы обработали фото с помощью нашей нейросети и попросили её найти всех людей и галстуки в кадре.

Нейросети — одно из направлений искусственного интеллекта. Их работа чем-то напоминает работу мозга. Нейросеть функционирует не только согласно программе, но и на основе прошлого опыта. Она способна к самообучению и исправлению ошибок.

Уже сейчас нейросети используются во многих отраслях.

Однако,

Большинство программистов не смогут преуспеть в создании искусственных нейросетей. Для этого требуются навыки психолога и математика (ну программировать было бы неплохо).

А программисты потому и работают программистами, что не было у них способности заниматься ни математикой, ни психологией.

Кто будет программировать, если может стать психологом или математиком?

Тем не менее, если вы чувствуете, что в вас сочетаются эти три качества, эти три любви: любовь к программированию, математике и психологии — то наши курсы по нейросетям как раз для вас!

Приведем простой пример: недавно, для журналистского расследования мы работали над нейросетью, которая была способна отличать имена людей от названий компаний. Да-да, понятно, что вы можете это сделать за доли секунды, но теперь попробуйте применить эту суперспособность на таблице в 1 миллион рядов, с данными из 20 стран и на 10 разных языках.

Сложно, верно?

А натренированная нейросеть решает подобную задачу со скоростью 10 000 рядов в секунду и с точностью выше 95% (и все это на стареньком ноутбуке).

Особенность нейросети в том, что её точность при работе с данными из международных реестров может быть выше, если вы обучаете её через данные кыргызского реестра юридических лиц, а не данными из какого-нибудь британского реестра!

Мы до сих пор не знаем точно почему…

Нейросеть запущена в продакшн, но точного ответа у нас до сих пор нет. Есть несколько гипотез (которые мы обсудим на тренинге), но все они больше из области психологии, чем стандартного дебаггинга.

Если вас такая ситуация бесит, то работа с нейросетями не для вас.

Нам же нравится часами смотреть в бездну и ждать не только ее ответного взгляда, но и когда она подмигнет и спросит: ‘’Чё уставился, собака?’’

Что будет на тренинге?

На тренинге мы очень поверхностно обсудим математические основы работы нейросетей.

Вы увидите, что каждая нейросеть является, по сути, математической функцией (офигительно сложной, но все-таки функцией).

И в этом смысле, задача обучения нейросети заключается в поиске частной производной для каждой переменной такой функции.

И да, выражение ‘if’ нарушает непрерывность функции и затрудняет, мягко говоря, нахождение производной. Если вы не можете расстаться со своими ‘if’-ами, то нейросети тоже не для вас (если вы поняли абсолютно все, что написано в этом абзаце, то очень может быть, что первый день тренинга вам будет неинтересен).

Чтобы успешно заниматься на нашем тренинге, вам необходимы знания математики в пределах 10 классов школы. А вот знать, что такое производная — не обязательно. Мы посвятим обсуждению производных в контексте нейросетей минимум 2 часа (120 минут).

После разбора основ математики нейросетей, мы более-менее подробно разберем два их типа — обычные нейросети и сверточные.

После нашего тренинга вы сможете самостоятельно написать нейросети для классификации изображений и текстов на уровне с использованием библиотеки Keras на основе TensorFlow.

Мы вкратце обсудим рекуррентные и генеративные нейросети, но ничего практического в этой области делать не будем. Вся работа будет проводиться на Jupyter Notebook установленном локально и Google Colab.

Требования для участия в тренинге:

умение программировать на Python;

знакомство с Jupyter Notebook или Google Colab;

умение работать с GitHub и командной строкой

знание математики в пределах 10-ти классов средней школы

наличие ноутбука

Стоимость тренинга $200. Количество мест ограниченно.

Чтобы принять участие, заполните форму ниже и оставьте свои данные.

Заявка не гарантирует места в группе! Место гарантируется только после внесения предоплаты в 2 000 сомов по принципу first come, first served (кто первый встал, того и тапки).

На тренинг надо будет принести свой раздатчик интернета (офисный интернет может не потянуть Google Colab).

Если у вас есть вопросы — звоните Марии (0777398346).

Когда: 17–21 декабря с 10:00 до 18:00

Где: в офисе «Клоопа» на Горького 48/1 (ориентир — магазин Марко Поло)

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