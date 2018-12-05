Название села Чым-Коргон стало нарицательным в Кыргызстане из-за находящейся в нем психиатрической больницы. Создатели фильма «Побег из Чым-Коргона» сыграли на этой популярности, чем вызвали гнев жителей села, которые потребовали отмены кинокартины.
4 декабря возле здания министерства культуры прошел митинг из 20-25 человек. Участники протеста были недовольны выходом кинокартины, в названии которого упоминалось их село — Чым-Коргон. Они потребовали, чтобы создатели фильма сменили название — потому что это может выставить их село в негативном свете.
Дело в том, что Чым-Коргон известен в Кыргызстане больше не как село с населением около 5 тысяч человек, а как место, где находится Республиканская психиатрическая больница. В обществе название села стало нарицательным, которое иногда используется в оскорблениях.
Местным жителям не нравится то, что создатели фильма «Побег из Чым-Коргона» используют известность их села для привлечения внимания к кинокартине.
Особое негодование началось после того, как создатели опубликовали постер к фильму, на котором, кроме названия «Побег из Чым-Коргона», также изображены герои фильма в форме розового цвета.
В комментариях к постеру некоторые пользователи писали, что «такую форму больные в Чым-Коргоне никогда не носили», обвиняли авторов в «дешевом пиаре» и обещали им «большие проблемы», если название фильма не изменится. «Вы в своем уме? Надо изменить название своего фильма», — так на постер отреагировал один из пользователей «Инстаграма».
Чтобы привлечь внимание
Продюсер фильма Бакыт Аскеев говорит, что сюжет действительно связан с психиатрической больницей в Чым-Коргоне и признает, что создатели использовали название села в целях маркетинга.
«Чым-Коргон — самое известное село, мы хотели привлечь побольше внимания, но не думали, что жителям это настолько не понравится», — объяснил он.
По словам Аскеева, после первых анонсов фильма в соцсетях в адрес съемочной группы начали поступать угрозы — пользователи соцсетей посчитали, что Чым-Коргон хотят показать в негативном свете.
Продюсер говорит, что после того, как авторы объяснили идею фильма, сообщения с угрозами перестали приходить. Он описывает свой фильм как приключенческую комедию — по сюжету герои случайно сбегают из психиатрической больницы, после чего они попадают в череду приключений.
«Фильм жителей Чым-Коргона никак не оскорбляет, это доброе и семейное кино. Мы поедем в село и проведем там показ на свой страх и риск. Покажем, что это хороший фильм. Но если и дальше будут настаивать на смене [названия], то, конечно, поменяем», — сказал Аскеев.
Он добавил, что съемочная группа связывалась с местными властями Чым-Коргона и объяснила, что не хотела обидеть жителей села названием фильма.
«Больница в Чым-Коргоне закрытого типа, там вообще ничего снимать нельзя. Деревню мы снимали в Нарыне, а сцены в больнице сняли в Бишкеке, в доме престарелых. Мы ездили в больницу [в Чым-Коргоне], объясняли, о чем будет фильм. Администрация была согласна», — сказал Аскеев.
Статс-секретарь министерства культуры Бактыбек Секимов сказал, что министр культуры Азамат Жаманкулов уже встречался с создателями картины, и они пришли к выходу из ситуации, но статс-секретарь не знает, какое именно решение они приняли.
«Министр культуры сейчас уехал в Москву. Он встречался с режиссером, они какое-то решение приняли, но я не могу сейчас сказать, о чем они договорились», — сказал Секимов.
Режиссер картины Эркин Майрамбек уулу опроверг, что представители минкультуры встречались с ним.
Фильм планируется к выходу в широкий прокат в январе 2019 года.