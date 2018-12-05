4 декабря возле здания министерства культуры прошел митинг из 20-25 человек. Участники протеста были недовольны выходом кинокартины, в названии которого упоминалось их село — Чым-Коргон. Они потребовали, чтобы создатели фильма сменили название — потому что это может выставить их село в негативном свете.

Дело в том, что Чым-Коргон известен в Кыргызстане больше не как село с населением около 5 тысяч человек, а как место, где находится Республиканская психиатрическая больница. В обществе название села стало нарицательным, которое иногда используется в оскорблениях.

Местным жителям не нравится то, что создатели фильма «Побег из Чым-Коргона» используют известность их села для привлечения внимания к кинокартине.

Особое негодование началось после того, как создатели опубликовали постер к фильму, на котором, кроме названия «Побег из Чым-Коргона», также изображены герои фильма в форме розового цвета.

В комментариях к постеру некоторые пользователи писали, что «такую форму больные в Чым-Коргоне никогда не носили», обвиняли авторов в «дешевом пиаре» и обещали им «большие проблемы», если название фильма не изменится. «Вы в своем уме? Надо изменить название своего фильма», — так на постер отреагировал один из пользователей «Инстаграма».