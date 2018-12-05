Опальный бывший депутат парламента Кадыржан Батыров скончался в ночь на 4 декабря — информацию о смерти политика подтвердили его близкие.

Предприниматель из Джалал-Абада, бывший лидер узбекской общины юга Кыргызстана — Кадыржан Батыров — скончался в 62 года в Одесской области Украины.

Его близкие сказали изданию «Озодлик», что политик лег спать после молитвы и не проснулся — официальные причины смерти пока еще не озвучены. По словам родных, экс-депутат поехал в Украину, чтобы решить проблемы с имуществом и недвижимостью.

Батыров бежал из Кыргызстана в 2010 году после того, как кыргызские власти обвинили его в организации массовых беспорядков на юге страны. По версии властей Кыргызстана, политик был одним из зачинщиков этнического конфликта между кыргызами и узбеками. Его заочно приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества за «вооруженный мятеж» и «разжигание межнациональной розни».

Оказавшись за пределами страны, Батыров получил политическое убежище в Швеции. Он отрицал обвинения со стороны властей Кыргызстана — по его словам, виновными в беспорядках были некоторые члены Временного правительства и окружение свергнутого президента Курманбека Бакиева.

В 2016 году Батыров выступил на встрече ОБСЕ в Варшаве, посвященной правам человека. Он обвинил власти Кыргызстана в использовании его имени для давления на оппонентов, не поддерживающих поправки в Конституцию. После этого, кыргызские власти понизили статус центра ОБСЕ в Кыргызстане.

Межэтнический конфликт в Оше и Джалал-Абаде вспыхнул в середине июня 2010 года, когда в течение четырех дней происходили столкновения между этническими узбеками и кыргызами.

Согласно последним данным государственной рабочей группы, созданной для расследования межэтнического конфликта на юге Кыргызстана, в столкновениях в июне 2010 года погибли 442 человека, среди которых 70 процентов составляют этнические узбеки.

Международные правозащитные организации обвиняли Кыргызстан в том, что власти страны не смогли провести качественное расследование по последствиям межэтнических столкновений — по мнению правозащитников, официальные расследования были «односторонними», а судебные разбирательства не соответствовали международным стандартам правосудия.