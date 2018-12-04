На Ошском рынке произошел четвертый пожар за год. Пострадавшие продавцы считают, что рынок подожгли

В ночь на 4 декабря на Ошском рынке Бишкека снова случился пожар. Это уже четвертое по счету возгорание за этот год. Продавцы, потерявшие свой товар, обращались за помощью к правительству, а некоторые из них утверждали, что их рабочие места поджигали специально.

Первый звонок о новом пожаре на Ошском рынке поступил в пожарную службу поздно ночью 3 декабря — примерно в 23:38. По сообщению МЧС, на тушение выехали шесть пожарных отрядов, и уже к 00:52 огонь удалось локализовать. Полностью огонь потушили в 3:30 утра. По предварительной информации, огонь охватил около 500 кв. метров.

По словам пострадавших, пожар разрушил два торговых павильона — «Али» и “Z”. Свой товар им спасти не удалось.

Пресс-секретарь МЧС Эльмира Шерипова сообщила, что причины пожара сейчас устанавливаются. Но конкретное количество сгоревших павильонов в ведомстве не указали.

Пресс-секретарь ГУВД Бишкека Нурлан Кайназаров сказал журналисту «Клоопа», что милиция продолжает расследование . По его словам, причины последних трех пожаров, которые вспыхивали на рынке ранее в этом году, все еще устанавливаются.

Продавцы уверены в поджоге

Продавец Омурбек Абидинов из павильона «Али» рассказал журналисту «Клоопа», что в огне у него сгорел товар на сумму в 450-500 тысяч сомов.

«Надеемся на помощь от государства. У нас кредиты, за которые нужно платить. Берем товар в долг из “Дордоя”, за него тоже надо расплачиваться. Что буду делать дальше, не знаю. В голове одна темнота», — сказал Абидинов.

По словам пострадавшего, он и другие арендаторы сгоревшего павильона не раз просили администрацию проверить состояние электрических проводов, чтобы избежать возгорания из-за неисправной проводки.

«Но администрация говорила, что проводка новая. Вот мы и увидели, какая она на самом деле», — добавил мужчина.

Абидинов предположил, что причиной возгорания мог стать поджог, но мужчина не знает, кому это было нужно.

«Это только Бог знает. Говорят, что это [случилось] из-за электричества. Но я думаю, что тут все дело не в нем. Кто-то специально поджигает [торговые павильоны]», — сказал продавец.

Версию поджога также поддерживает и другой реализатор Ноябидин Эсеналиев, который работал в сгоревшем павильоне “Z”. Он тоже сомневается, что причиной пожара могла стать неисправная проводка.

«У нас на каждой точке стояли автоматы, перед уходом мы все выключали. Администрация чинила электропроводку, мы ставили новые автоматы», — сказал Эсеналиев.

Четвертое возгорание за год

В 2018 году на разных локациях Ошского рынка произошло уже четыре пожара. От первого пожара 30 января сгорел рынок «Сейтек». Тогда министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов назвал причиной пожара короткое замыкание. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи кв. метров — сгорело 108 торговых мест на рынке «Сейтек» и 8 контейнеров на рынке «Берекет».

Власти пообещали компенсировать убытки пострадавшим от пожара. Из 150 подавших заявки только половина предпринимателей работали по патенту. Правительство предоставило этим людям отсрочку уплаты за патент на полгода и отсрочку на выплату кредитов.

От второго пожара на Ошском рынке 5 марта снова пострадал рынок «Сейтек» — площадь возгорания составила около 700 кв. метров торговой площади.​

Третий пожар на рынке случился 13 апреля: огонь охватил более двух тысяч кв. метров базара. От пожара пострадал «Берекет» — там продавали бытовую химию и одежду. По версии замглавы МЧС Калыса Акматова, пожар на рынке «Берекет» мог быть подстроен.

Пострадавшие от пожара на рынке «Берекет» рассказали «Клоопу», что потеряли товаров на миллионы сомов, а одна из продавщиц заявила, что на Ошском рынке никто не отвечал за пожарную безопасность.