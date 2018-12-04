Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поучаствовал в акции «Час кода». Вместе с учениками 5-х, 6-х и 7-х классов глава государства написал программный код на примере компьютерной игры Minecraft. По задумке, Жээнбеков вместе с детьми создал алгоритм постройки дома для компьютерного персонажа.

В конце занятия президента наградили сертификатом за успешное выполнение заданий. Сам Жээнбеков обратился к ученикам и сказал, что каждый ребенок в стране должен быть готов к цифровому будущему.

«Искусственный интеллект, виртуальная реальность, роботы будут создаваться людьми, которые сегодня учатся в школах. То есть, они будут создаваться вами, дорогие дети», — сказал президент.

В Кыргызстане акция «Час кода» проходит уже в четвертый раз. В этом году в ней примут участие более 60 школ, 10 университетов и около девяти тысяч участников.