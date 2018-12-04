Брат кыргызского депутата арестован в Китае — СМИ

Издание Radio Free Asia сообщило, что Аскар Жунус — брат депутата кыргызского парламента Адыла Жунуса уулу — арестован в провинции Синьцзян. Сам депутат еще не комментировал задержание родственника.
Журналисты издания сообщили, что Жунуса взяли под стражу в конце октября — об этом им на условиях анонимности сообщил его коллега по Синьцзянской академии социальных наук. Отсутствие Жунуса объяснили тем, что «с ним кое-какие проблемы».
Другой источник издания из департамента общественного порядка также анонимно подтвердил арест Жунуса, однако не назвал конкретные причины его ареста.
Опальный уйгурский активист Тахир Хамут, который сейчас живет в США, считает, что Жунус был арестован из-за того, что был «двуличным чиновником» — так китайские власти называют тех, кто выражает поддержку Коммунистической партии, но на самом деле не любит официальную политику страны по отношению к своей этнической группе.
Аскар Жунус — 49-летний этнический кыргыз — последние 26 лет изучал историю региона и Центральной Азии, с фокусом на этнических кыргызах. За свою карьеру он опубликовал около 40 работ о жизни и быте кыргызского народа в XIX веке, а также об отношениях между Кыргызстаном и Китаем.
Два источника сообщили изданию Eurasia.net, что депутат Адыл Жунус уулу подтвердил им задержание брата. Сам депутат родился в Китае, в городе Кульджа. В 1987 году он окончил географический факультет Синьдзянского университета.
Обращение кыргызстанцев из-за арестов в Китае
За последние несколько дней все больше кыргызстанцев стали обращаться за помощью к властям с требованием обратить внимание и повлиять на судьбу своих родственников, которые могут находиться в лагерях для перевоспитания.
Многие из них жалуются, что не могут выйти на связь со своими родственниками, которые уехали в Синьцзян несколько лет назад. В Министерстве иностранных дел Кыргызстана сообщили, что проверяют информацию о задержанных кыргызстанцах в соседней стране.9 сентября международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о положении уйгуров в Синьцзяне, а также о давлении и преследовании этнического населения региона китайскими властями.
По информации правозащитников, миллионы человек постоянно находятся под наблюдением, их социальную активность оценивают по баллам, а по всему региону построены лагеря перевоспитания, в которых содержатся сотни тысяч человек.