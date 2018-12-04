Брат кыргызского депутата арестован в Китае — СМИ

Журналисты издания сообщили, что Жунуса взяли под стражу в конце октября — об этом им на условиях анонимности сообщил его коллега по Синьцзянской академии социальных наук. Отсутствие Жунуса объяснили тем, что «с ним кое-какие проблемы».

Другой источник издания из департамента общественного порядка также анонимно подтвердил арест Жунуса, однако не назвал конкретные причины его ареста.

Опальный уйгурский активист Тахир Хамут, который сейчас живет в США, считает, что Жунус был арестован из-за того, что был «двуличным чиновником» — так китайские власти называют тех, кто выражает поддержку Коммунистической партии, но на самом деле не любит официальную политику страны по отношению к своей этнической группе.

Аскар Жунус — 49-летний этнический кыргыз — последние 26 лет изучал историю региона и Центральной Азии, с фокусом на этнических кыргызах. За свою карьеру он опубликовал около 40 работ о жизни и быте кыргызского народа в XIX веке, а также об отношениях между Кыргызстаном и Китаем.

Два источника сообщили изданию Eurasia.net, что депутат Адыл Жунус уулу подтвердил им задержание брата. Сам депутат родился в Китае, в городе Кульджа. В 1987 году он окончил географический факультет Синьдзянского университета.