Фото: Даниль Усманов / Kloop.kg

Министерство внутренних дел начало доследственную проверку списка с якобы «черными тратами» президента Сооронбая Жээнбекова во время предвыборной кампании.

Сотрудница пресс-службы МВД Карима Аманкулова сказала «Клоопу», что милиция проверяет список людей, якобы получивших деньги от избирательного штаба Жээнбекова. Список был ранее опубликован юристом Нурбеком Токтакуновым на его фейсбук-странице.

Аманкулова также сообщила, что продолжается проверка наличия угрозы жизни бухгалтеру штаба СДПК и членам её семьи, о чем в интервью телеканалу «Апрель» заявил экс-президент Алмазбек Атамбаев.

По данным МВД, бухгалтер штаба СДПК Надира Сатыгул кызы покинула Кыргызстан 11 ноября 2018 года — за четыре дня до публикации в соцсетях документов о якобы настоящих тратах штаба Жээнбекова на выборах. Спустя неделю из страны уехал и ее сын — член Центризбиркома Адилет Сатыгулов.

Информацию о «черной кассе» предвыборного штаба обнародовал юрист Нурбек Токтакунов — согласно таблице, суммы расходов на организацию кампании были в 10 раз выше, чем официальные. Закон Кыргызстана запрещает использование других денежных источников, кроме избирательного фонда кандидата.

Позже, 25 ноября, российский политтехнолог Алексей Василивецкий опубликовал видеообращение, где признался, что работал в избирательном штабе Жээнбекова, и получил деньги, указанные в списке «черной кассы». Он объявил, что покинул страну после угроз и слежки.

До этого, 19 ноября, Атамбаев в интервью телеканалу «Апрель» заявил, что опубликованные документы «реальные» и связал утечку информации с арестом его ближайшего соратника Икрамжана Илмиянова. Впрочем, Атамбаев не предоставил доказательств подлинности этих документов.

Кроме того, экс-президент заявил, бухгалтер СДПК знала о «черной кассе» и уехала за рубеж из опасений за свою жизнь. Надира Сатыгул кызы на протяжении долгих лет была бухгалтером и самого Атамбаева и его предприятия «Медиа Форум».

В администрации президента назвали публикацию «черной кассы» штаба Жээнбекова — «фейковой» информацией и отказались что-либо комментировать.

Токтакунов считает, что большая часть денег из «черной кассы» ушла на подкуп избирателей. По его мнению, это основание для импичмента президенту.

Больше деталей о «черной кассе»: Утекла информация о «черных тратах» предвыборного штаба Жээнбекова в $24 млн. Можно ли ей верить?