До 2010 года мы многое потеряли, не смогли найти подходящую систему госуправления, поэтому у нас и были две революции. В 2018 году мы приняли долгосрочную стратегию устойчивого развития нашей страны, но следующие пять лет у нас будет промежуточный этап. Мы будем развиваться за счет эффективного госуправления, борьбы с коррупцией и минимального вмешательства госструктур в бизнес.

Я работал губернатором Ошской области шесть лет, работал премьером, я знаю проблемы на местах, знаю, где дисбаланс. Мы хотим создать «инвестиционный оазис» на базе 20 городов страны. Противники вступления в ЕАЭС говорили, что наша экономика не может конкурировать с экономиками России, Казахстана, Беларуси, а еще они говорили, что повысятся цены на продовольствие. Но время показало, что это было правильное решение. Товарооборот со странами союза вырос на 16 процентов, экспорт вырос на 26 процентов, а импорт на 14 процентов.

Благодарен Владимиру Путину за то, что он всегда поддерживает нас и обращает внимание на наши проблемы. Со всеми [президентами стран ЕАЭС] у нас прекрасные отношения, я рад, что меня приняли, как близкого человека. Во главе всегда Россия, которая нас объединяет.

Народы Кыргызстана и Казахстана очень близки, в мире таких народов очень мало. Нам в ЕАЭС тяжело, мы тупиковая страна. Нам тяжелее достичь рынков Беларуси, России и Казахстана, мы проходим многокилометровые маршруты. Казахстан это понимает, мы встречаемся. Сейчас у нас прекрасные отношения. Иногда, что скрывать, ругаемся, но всегда находим общий язык.

Кыргызстан выступает за предоставление всех необходимых полномочий Евразийской экономической комиссии, чтобы она могла решать все проблемы при перевозке товаров между странами. Для нас это выгодно, потому что наша страна сталкивается с ограничениями, чтобы довезти товары до России и Беларуси. Но таких проблем, как год назад уже нет. С Казахстаном остался только вопрос ветконтроля.

Нам нужны инвестиции. У нас ВВП на душу населения 1200 долларов, а в России 29 тысяч долларов. Мы на этом уровне последние пять лет. Я, как президент, вынужден искать инвесторов со всех стран мира, иначе мы не будем развиваться. В горных районах нет работы, поэтому у нас миграция в 700 тысяч. Сельхозпродукция не вывозится на экспорт. На российские деньги мы хотим создать рабочие места, чтобы мигранты вернулись домой и работали.

Мы работаем с руководством Евросоюза, с лидерами финансовых институтов. У нас 50 процентов населения без чистой воды. Как развивать туризм и экономику, когда чистой питьевой воды нет? Мы должны решить эти вопросы, а для этого нужны гранты, инвестиции. Но ЕАЭС — наше будущее, Россия — наш главный стратегический партнер и союзник. Была, есть и будет. Сходите в детсад и поговорите с ребенком на русском и кыргызском. Не найдете ребенка, который не знает русского. Можете найти ребенка, который не знает кыргызского.

Я мечтаю, чтобы ЕАЭС стал союзом без границ и пограничников, граждане которого свободно перемещаются и могут свободно получать всевозможные услуги. Чтобы у граждан любой страны союза, были такие же права в любой другой стране ЕАЭС. Общая валюта тоже будет, мы к этому идем. Президенты приходят и уходят, но народы остаются. ЕАЭС будет больше. К 2040 году экономика наших стран будет такой же, как у США, Японии и других.