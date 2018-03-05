Правительство поддержит 74 продавцов, потерявших торговые точки из-за пожара на Ошском рынке

Государственная налоговая служба сообщила, что из 150 человек, подавших заявки на возмещение ущерба из-за пожара на Ошском рынке, патенты на работу оказались только у 74 предпринимателей. Им отсрочат выплаты по патентам на полгода.

Заседание комиссии по оценке ущерба от пожара на Ошском рынке прошло 5 марта. 135 пострадавших подали заявки от рынка «Сейтек», а еще 15 — «Берекет Плюс».

Из 150 подавших заявки только 74 предпринимателя смогли предоставить патенты на работу — они вошли в список тех, кому правительство предоставит отсрочку уплаты за патент на полгода.

«Из 74 предпринимателей, 32 имеют кредиты в банке и суммы варьируются от 50 тысяч сомов до 2,1 млн сомов. Общая сумма составляет почти 17 млн сомов», — сказано в сообщении правительства.

Утром 30 января на Ошском рынке Бишкека случился пожар — сначала огонь вспыхнул на базаре «Сейтек», а затем перекинулся на рынок «Берекет Плюс». Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров. Полностью потушить огонь удалось лишь вечером.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание. Никто не погиб, но два человека обратились за медицинской помощью из-за отравления угарным дымом.

Позже в МЧС сообщили, что всего пожар уничтожил 118 торговых мест.

По теме: