Представители Национального центра по предупреждению пыток сообщили об избиении сокамерниками гражданина Палестины, которого каракольская милиция подозревает в хранении наркотиков.

Директор национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов сказал журналисту Kloop.kg, что мужчину избили в следственном изоляторе Каракола, куда он попал 28 февраля.

«Сокамерники вымогали с него огромную сумму денег, поэтому в целях безопасности его перевели в другую камеру. Сегодня состоится судебное заседание, по итогам которого его могут отпустить», — сказал Сулайманов.

Он добавил, что задержанный учится в одном из вузов Кыргызстана, а 20 сентября 2017 года его и еще трех человек задержали в Караколе по подозрению в незаконном хранении наркотиков. По словам Сулайманова, у задержанных вымогали 5 тысяч долларов, и они вынуждены были отдать 3 тысячи, чтобы их отпустили.

«Палестинец плохо говорит и понимает русский язык. Возможно, ему не сказали, что он под подпиской о невыезде, он уехал в Бишкек поэтому не являлся несколько раз в суд», — объяснил Сулайманов.

Глава правозащитной организации «Вентус» Камиль Рузиев сказал журналисту Kloop.kg, что милиция Каракола требовали с задержанного 20 тысяч сомов для «решения вопросов».

«По нашему заявлению сейчас палестинца осмотрели врачи ЦСМ Каракола, и они заявили, что его доводы соответствуют тому, что к нему применялись пытки. Судебная экспертиза пока выводов не сделала», — сообщил Рузиев.

Он добавил, что все доказательства представлены в Каракольский городской суд, который рассматривает дело гражданина Палестины.

Пресс-секретарь Госслужбы по исполнению наказаний Александр Никсдорф сказал журналисту Kloop.kg, что руководство ГСИН изучает детали этого инцидента.

Пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов сказал, что ему ничего неизвестно о том, пытали ли задержанного иностранца.

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