Около 200 человек провели митинг против «продажных» судов в Кыргызстане

У здания Верховного суда на старой площади в Бишкеке собралось около 200 человек, которые протестовали против «продажных судов» — они потребовали отставки генпрокурора, судей и главы ГКНБ.

Митинг начался 5 марта, в 10:00, возле здания Верховного суда в Бишкеке. Участники акции обвинили суды в «продажности» и выступили против коррупции в судебной и правоохранительной системах.

Они потребовали отставки генпрокурора Индиры Джолдубаевой, председателя Верховного суда Айнаш Токбаевой и главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева.

Одна из организаторов митинга, правозащитница Рита Карасартова заявила, что участники митинга поддерживают президента Сооронбая Жээнбекова, в частности, его слова, сказанные на Совете безопасности, когда глава государства раскритиковал силовые структуры, прокуроров и суды.

Правозащитница Калича Умуралиева заявила, что со стороны генпрокурора «нет реакции на беспредел судей». По ее мнению, пока Джолдубаева не уйдет в отставку с поста генпрокурора, «коррупция будет процветать».

«Согласно закону только генеральный прокурор может завести дело на судью […] Генпрокуратура — специальный институт, которая по функциональным обязанностям должна бороться с коррупцией», — сказала Умуралиева.

Правозащитница Чолпон Джакупова назвала судей «главными нарушителями закона».

«Позор судьям и прокурорам, вы дискредитировали профессию юристов. […] Нас 5 дней морозили в страшные холода. Потому что у власти стоят воры. Нам врут с подвластных страниц. Мы не сдадимся», — заявила она.

Спустя час митингующие направились к зданию парламента и продолжили акцию протеста возле Белого дома. Там активисты собирались вручить письмо-обращение президенту.

Гражданский активист Мавлян Аскарбеков сказал журналисту Kloop.kg, что один из главных пунктов письма к президенту — это увольнение судей, которые вынесли приговоры по политическим делам.

Однако к митингующим, несмотря на призывы, не вышел ни представитель администрации президента, ни депутаты.

«Они не могут выйти на сто метров. Это показатель отношения власти. Могли бы даже выйти депутаты в знак солидарности, сказав, что вот мы с народом. Они не могут выйти на 100 метров, они уже отдалились от народа», — заявила Карасартова.

Она также отметила, что активисты и правозащитники собираются создать общереспубликанское движение и проведут еще один митинг 7 апреля.

«Имеют право на мнение»

Пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева сказала журналисту Kloop.kg, что ей пока ничего неизвестно о прошедшем митинге. Она добавила, что участники акции могут оставить свои обращения в письменном виде.

Сотрудница пресс-службы Верховного суда, которая отказалась представиться, сказала журналистке Kloop.kg, что в адрес Верховного суда никто не обращался и не приглашал их представителей на митинг.

«Они пришли и высказались. На счет заявлений о беспределе — каждый имеет право на мнение», — сказала сотрудница пресс-службы.

Генпрокуратура и ГКНБ оказались недоступны для комментариев на момент публикации материала.

Текстовая трансляция: