Трасса Бишкек — Ош: В аварии погибло четыре человека, в том числе ребенок

По предварительной версии, водитель «Тойоты» выехал на встречную полосу, где и врезался в грузовик. На месте погибли четверо пассажиров легкового автомобиля, в том числе 11-летний ребенок.

Авария произошла на трассе Бишкек — Ош 4 марта. По информации ГУОБДД, водитель «Скании» ехал по своей полосе, когда навстречу ему выехала «Тойота Ист».

Пресс-секретарь МЧС Нурбек Абдраимов сообщил журналисту Kloop.kg, что авария произошла вблизи долины Суусамыр.

«Четыре человека, которые были в легковой машине, погибли на месте. Это двое мужчин, женщина и одиннадцатилетний ребенок», — сказал Абдраимов.

Водитель «Скании» и его помощник не пострадали. Сотрудники ГУОБДД работают на месте аварии.