Житель Иссык-Кульской области утверждает, что повесть Чингиза Айтматова «Белый пароход» была основана на реальных событиях — писатель создал ее после разговора с лесником Момуном.

Оригинал материала опубликован на сайте радио «Азаттык». Его автор — Асеин Маданбеков

В свое время писатель отправился на джайлоо Каркыра, чтобы найти каменные статуи (балбалы) и встретил там лесника по имени Момун.

Историю создания знакового произведения кыргызской литературы жителю села Байзак Тюпского района Шукурбеку Сыдыкову рассказал его отец, Бектурган Сыдыков, который в свое время был председателем профсоюза в колхозе «Санташ»:

«Как-то в один из дней поздней осени руководитель колхоза “Санташ” Владимир Зайнулин вызвал моего отца со словами: “Зайдите ко мне домой вместе с парторгом (партийным организатором)”. Когда мой отец пошел туда, то встретил Чингиза Айтматова. Они много проговорили в тот день. На джайлоо Каркыра когда-то было много каменных изваяний — балбалов. Писатель, оказывается, хотел забрать с собой одну-две таких статуи.

На следующий день председатель Зайнулин выделил ему машину. На ней четверо — мой отец, Чингиз Айтматов, парторг и инструктор райкома — выехали в сторону Каркыры. Около полудня они остановились в местечке Чон-Бет, чтобы пообедать. Во время трапезы к ним подошел лесник по имени Момун. С ним рядом, оказывается, был маленький внук. Слово за слово, старик и писатель вдруг стали о чем-то оживленно беседовать. И за разговорами ушли гулять вместе вдоль реки Тюп.

Остальные участники поездки прождали их почти два часа. Подойти к ним никто не посмел, стеснялись. Ближе к вечеру они все-таки решились напомнить Чингизу Айтматову, что уже темнеет, пора ехать на Каркыру.

В ответ писатель, оказывается, сказал: “Извините меня, аксакалы, но то, что я услышал, похоже, утолило мой голод, а камни можете передать потом, давайте возвращаться”».

Фильм «Белый пароход», реж. Болотбек Шамшиев, 1975 г.

По словам Шукурбека Сыдыкова, спустя какое-то время в журнале «Новый мир» была опубликована повесть Чингиза Айтматова «После сказки» («Белый пароход»).

Шукурбек Сыдыков говорит, что аксакал по имени Момун действительно жил в местечке Чон-Бет и работал лесником. Причем до последних своих дней он жил там в небольшом домике, из двух комнат:

«Жил он там со своей старухой, сыновей у него не было. Слышал, что была у него дочь. Тот мальчишка был или сыном его дочери, или сыном свояченицы, точно не знаю. Звали мальчика Эльдос. Когда он вырос, то пошел по плохой дороге, попал в тюрьму. Сам Момун умер где-то в начале 90-х. При встрече с Айтматовым ему было чуть больше 60. После того, как старик умер, внук его остался без присмотра. Людей он сторонился, а в сентябре этого года умер в селе Сары-Тологой».

Сам дед Момун был родом из села Сары-Тологой. Но из-за того, что близких родственников у него не было, хоронили его жители села Байзак.

Домик деда Момуна в местечке Чон-Бет до сих пор стоит на том же самом месте. Правда, состояние у него не самое лучшее, жилище почти разрушено.