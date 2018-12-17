Такие автобусы начнут перевозить пассажиров в Бишкеке следующей весной.

Китайская корпорация «Чжэнчжоу Юйтун Бас» выиграла тендер на поставку 60 автобусов на газе для Бишкека. Рассказываем, что известно об этой компании, и почему городские власти решили снова купить китайские автобусы.

«Чжэнчжоу Юйтун Бас» стала победителем тендера по закупке автобусов 14 декабря — за сотрудничество с этой компанией проголосовали 5 из 9 человек тендерной комиссии.

Изначально власти Бишкека планировали потратить на закуп 60 автобусов 382 млн сомов. Китайский производитель пошел на уступки и снизил цену подряда до 301 млн сомов. Теперь у столичных властей появилась возможность увеличить количество покупаемых автобусов до 69 единиц — произойдет ли это, станет известно через неделю.

Покупаемые у «Чжэнчжоу Юйтун Бас» автобусы будут ездить на природном газе — метане. Столичные власти подсчитали: использование автобусов на газе сократит издержки на топливо более чем в два раза. Цена одного кубометра газа составляет около 20 сомов, а дизельного топлива — 46,5 сомов.

«Опыт показал, что использование метана дает серьезную экономию на более 50% и существенно сокращает выбросы выхлопных газов, что дает положительный эффект на экологию Бишкека», — пишет пресс-служба мэрии.

Почему «Чжэнчжоу Юйтун Бас»?

Директор бишкекского автотранспортного предприятия (БАТП) Нурлан Койчубаков рассказал журналисту «Клоопа», что цена за 60 автобусов, предложенная «Чжэнчжоу Юйтун Бас», не была самой низкой.

По его словам, тендерная комиссия получила две заявки, которые были дешевле предложения «Чжэнчжоу Юйтун Бас». Но комиссия не стала рассматривать их, так как подавшие их компании не подходили условиям тендера. От предложений российских компаний тоже пришлось отказаться — они превышали бюджет.

В итоге тендерная комиссия остановила свой выбор на «Чжэнчжоу Юйтун Бас», потому что она поставляет автобусы во многие страны.

«Это крупная корпорация. Она продает свои автобусы в 132 страны мира. Продает и во Францию, и в Данию, и в Македонию, и в Израиль. То есть, не только в Таджикистан или Афганистан, но и в развитые страны», — объяснил Койчубаков.

Он утверждает, что автобусы от «Чжэнчжоу Юйтун Бас» гораздо качественнее автобусов компании «Юсин», которые закупали при мэре Наримане Тюлееве 10 лет назад. Тогда мэрия купила 200 автобусов, которые не прослужили и нескольких лет — из-за огромного количества сломанных машин стоянка бишкекского автобусного предприятия превратилась в кладбище автобусов.

«Компания “Юсин” — твердый середнячок среди китайских производителей. А мы сейчас покупаем машины, которые работают на мировой автопром. Номер один. Поэтому это небо и земля», — сказал директор БАТП.

Когда автобусы «Чжэнчжоу Юйтун Бас» привезут в Бишкек?

По словам Койчубакова, автобусы должны приехать в Кыргызстан весной 2019 года. Сейчас городские власти готовятся к подписанию контракта с китайский производителем.

По условиям договора, «Чжэнчжоу Юйтун Бас» откроет в Бишкеке свое представительство — оно займется сервисным обслуживанием и ремонтом своих автобусов.

Первые полтора-два года эту работу будут делать китайские специалисты — согласно гарантии «Чжэнчжоу Юйтун Бас». А после — уже сотрудники бишкекского автотранспортного предприятия.

Смогут ли новые автобусы снизить зависимость города от маршруток?

Вряд ли. Замначальника Управления городского транспорта мэрии Бишкека Нурлан Атыканов в апреле говорил, что городу нужно закупить как минимум 800 автобусов, чтобы перестать зависеть от маршрутных такси.

«Мэрия планирует убрать маршрутки со столичных улиц. Для этого необходимо дополнительно от 800 до 1 000 автобусов. Однако, исходя из бюджета Бишкека, мы можем приобретать их небольшими партиями, а не все разом. Поэтому на окраинах города будут по-прежнему курсировать маршрутки», — сказал он тогда изданию Sputnik.